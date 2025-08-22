La fin du mois d’octobre s’annonce rythmée dans le Forez. Seulement quelques jours après un déplacement à Annecy, l’ASSE recevra Pau en semaine dans le Chaudron. La rencontre entre les stéphanois et les Palois est programmée !

Face à Pau, les Verts auront l’occasion de retrouver plusieurs visages bien connus à commencer par Noah Raveye. Le jeune gardien formé à l’ASSE, est parti du Milan AC pour s’engager définitivement dans le Béarn. Après avoir quitté le Forez pour la Lombardie, le jeune portier n’aura jamais eu la chance d’évoluer avec l’équipe professionnelle des Rossoneri.

Anthony Briançon est également un joueur du Pau FC depuis cet été. L’ancien capitaine stéphanois est arrivé libre après son départ de l’ASSE. Enfin ce sera aussi l’occasion de retrouvé Luis De Sousa, qui est passé par la cellule de recrutement forezienne en 2022-2023.

Bilan équilibré entre l’ASSE et les palois

Lors du dernier passage des Verts en Ligue 2, les palois ont eu l’occasion de venir à 2 reprises dans le Chaudron. D’abord lors de la saison 2022-2023 où l’ASSE s’était imposée 2-0 grâce à des buts de Wadji et Krasso sur penalty. Les stéphanois étaient alors dans une excellente lancée depuis le mercato hivernal. Un mercato qui avait été en grande partie piloté par Luis De Sousa.

La saison suivante, l’ASSE était en début de crise. Après 10 matchs sans perdre, les hommes de Laurent Batlles restaient sur 2 défaites de suite, face au Paris FC (0-1) et à Auxerre (5-2). Tout avait pourtant bien démarré avec l’ouverture du score de Charbonnier en début de partie mais Pau va s’imposer 2-1, notamment grâce à un superbe but victorieux.

La réception de Pau est programmée

La seconde et dernière rencontre de championnat en semaine a été programmée. L’ASSE recevra Pau le mardi 28 octobre à 20h30 dans le Chaudron. Un match comptant pour la 12ème journée de Ligue 2 que Bein Sports diffusera comme d’habitude.