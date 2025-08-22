Ce samedi, l’ASSE affronte Boulogne pour la 3ᵉ journée de Ligue 2. Si les Verts veulent confirmer leur excellent succès face à Rodez (4-0), plusieurs joueurs manqueront à l’appel. Dennis Appiah, forfait de dernière minute, sera absent.

Après un nul spectaculaire à Laval (3-3) et un succès retentissant contre Rodez (4-0), l’AS Saint-Étienne aborde ce déplacement dans le Nord avec confiance. Les hommes d’Eirik Horneland ont montré de belles promesses offensives. Notamment grâce à Joshua Duffus. La nouvelle recrue des Verts a été buteur et très actif samedi dernier. Face au promu boulonnais, les Verts veulent enchaîner. Ils souhaitent s’installer dans le haut du tableau. Mais pour ce match piégeux, le coach norvégien devra composer sans plusieurs éléments cadres.

Appiah forfait, Stojkovic intègre le groupe

La principale absence concerne Dennis Appiah. Le latéral droit avait disputé ses premières minutes de la saison contre Laval avant d’entrer en jeu face à Rodez. Cependant, il a ressenti une gêne en fin de semaine. Comme nous vous l'indiquions précédemment, il a dû être ménagé vendredi et n’a pas pris part à la séance de veille de match. Conséquence : il est forfait pour le déplacement à Boulogne. Selon nos informations, il serait touché au niveau de la cheville.

Un coup dur, mais qui offre une opportunité à Strahinja Stojkovic. Recruté cet été en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade, le jeune défenseur de 18 ans figure pour la première fois dans le groupe professionnel. Son intégration rapide témoigne de la volonté du staff de préparer l’avenir. Ils veulent offrir du temps de jeu aux jeunes talents. Pour ce match, la hiérarchie semble claire. João Ferreira, déjà titulaire et décisif contre Rodez, occupera le couloir droit. Stojkovic sera sa doublure potentielle.

Bouchouari et Bernauer toujours indisponibles

Le milieu de terrain Benjamin Bouchouari manquera également à l’appel. Le jeune marocain, absent depuis la préparation estivale, poursuit sa remise en forme. Touché au niveau du dos, son retour est attendu dans les prochaines semaines.

En défense centrale, Maxime Bernauer reste lui aussi indisponible. L’ancien du PFC, victime d’un coup durant la préparation, continue son travail de réathlétisation. Sa présence est espérée dès la semaine prochaine. Ainsi, elle devrait apporter de la concurrence à une charnière composée de Nadé et Chico Lamba.

N’Guessan trop juste, des choix assumés

Autre absent, Djylian N’Guessan. Le jeune attaquant formé au club poursuit son retour progressif. Encore trop juste physiquement, il n’a pas été retenu. Son retour est espéré à la mi-septembre. À noter que plusieurs joueurs ne sont pas concernés par le projet sportif. Yvann Maçon, Dylan Batubinsika ne sont pas retenus. Par ailleurs, Pierre Ekwah n'est pas encore revenu.

Le coach de l'ASSE a fait d'autres choix. Miladinovic et Traoré n’ont pas été convoqués pour cette rencontre.

Un groupe largement compétitif malgré tout

Malgré ces absences, Eirik Horneland conserve un groupe solide et compétitif. Joshua Duffus, auteur d’un premier but remarqué contre Rodez, sera bien du voyage. Mahmoud Jaber, buteur lors de la dernière rencontre, et Lucas Stassin, en quête de temps de jeu, sont également présents. Le technicien norvégien pourra également compter sur la polyvalence de João Ferreira. Enfin, la montée en puissance de joueurs comme Davitashvili et Boakye est notable.

Face à Boulogne, promu en Ligue 2 et désireux de frapper un grand coup devant son public, les Verts devront afficher la même intensité que contre Rodez pour éviter une mauvaise surprise. Une victoire leur permettrait de confirmer leur bon début de saison et d’envoyer un signal fort à leurs concurrents.