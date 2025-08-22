À quelques jours de la reprise du championnat de l'équipe réserve, l’ASSE officialise l’arrivée d'un milieu de terrain. De 20 ans, formé hors des structures professionnelles et passé par Chassieu Décines en National 3, il rejoint la réserve stéphanoise avec l’ambition de franchir un cap.

Nous vous avions informé en exclusivité sa présence à l'essai au club, Élysée Ntambu représente le profil type du joueur travailleur et déterminé. Repéré en National 3 sous les couleurs de Chassieu Décines, club de la région lyonnaise, il a su attirer l’attention des recruteurs stéphanois grâce à ses prestations solides et son profil complet. Milieu box-to-box, capable de défendre comme d’apporter le surnombre offensif, Ntambu incarne une recrue stratégique pour Sylvain Gibert et son groupe réserve.

Ntambu, un milieu complet et combatif

Âgé de 20 ans et né en 2005, Ntambu arrive à l’ASSE avec un bagage déjà intéressant. Son profil box-to-box, rare à cet âge, séduit par sa capacité à couvrir de larges zones du terrain. En sentinelle, il sait couper les trajectoires et protéger sa défense. Plus haut, il se projette avec justesse vers l’avant et n’hésite pas à tenter sa chance. Ce double rôle défensif et offensif lui permet d’être un joueur polyvalent, précieux dans un championnat aussi exigeant que le National 3.

Son engagement et son abattage en milieu de terrain sont ses principales forces, mais son arrivée à l’ASSE lui offre désormais l’opportunité de progresser dans un cadre structuré. Pour le club, il s’agit d’un pari sur l’avenir, avec l’idée de transformer son potentiel brut en véritable arme collective.

Des prestations prometteuses en préparation

Le public stéphanois a déjà pu entrevoir les qualités d’Elysée Ntambu lors des rencontres amicales de cet été. Titulaire ou entrant en jeu, le milieu a brillé par son activité et sa capacité à se rendre disponible dans la construction du jeu. Contre Blois, il s’est distingué en étant impliqué sur l’ouverture du score, tandis que face à l’AJ Auxerre, il a contribué au troisième but de la rencontre. Sa vision de jeu et son volume de courses ont montré qu’il pouvait peser dans l’entrejeu face à des adversaires de qualité.

Malheureusement, lors du match de préparation contre Andrézieux, Ntambu a dû quitter ses partenaires prématurément après seulement un quart d’heure de jeu, touché physiquement. Un coup d’arrêt frustrant, tant il semblait prêt à confirmer ses bonnes dispositions et à s’imposer comme une solution crédible dans la rotation. Le staff médical suit désormais son évolution avec attention, mais ses premières sorties ont suffi à convaincre que le joueur possède les qualités nécessaires pour s’imposer dans la durée.

Un pari d’avenir pour l’ASSE

En intégrant Ntambu à son effectif réserve, l’ASSE confirme sa stratégie de miser sur des jeunes joueurs au fort potentiel, même lorsqu’ils viennent des circuits amateurs. Cette démarche illustre la volonté du club de diversifier ses sources de recrutement et de donner une chance à des profils capables d’apporter fraîcheur et ambition.

Pour Sylvain Gibert et son staff, l’arrivée du jeune milieu constitue une opportunité de renforcer un groupe qui se veut compétitif et dynamique en National 3. L’objectif sera clair : bien figurer dès le début de saison et offrir un vivier de talents prêt à intégrer, à terme, le groupe professionnel. Ntambu, de par son profil complet et sa détermination, pourrait incarner l’une des révélations à suivre de près.

En attendant son retour après blessure, le joueur poursuit son intégration au sein du vestiaire stéphanois. Les supporters, toujours attentifs aux pépites émergentes, auront désormais un nouveau nom à surveiller : Élysée Ntambu, un milieu box-to-box qui rêve de faire son trou dans le Forez et d’écrire, à sa manière, une belle histoire en Vert.