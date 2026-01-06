Le mercato est officiellement ouvert depuis le 1er janvier. Comme à son habitude, l'ASSE risque d'être active sur le marché avec l'objectif d'apporter quelques retouches à son effectif actuel. Des mouvements sont donc attendus aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs.

Un première officialisation a d'ailleurs eu lieu récemment. Indésirable depuis plusieurs mois, Yvann Maçon a rejoint le club grec de l'AEL Larissa. L'ASSE a communiqué hier sur l'opération : "Stéphanois depuis l’hiver 2020, Yvann Maçon quitte définitivement le Forez et rejoint les bordeaux et blanc de l’AEL Larissa, actuellement 13ᵉ de Superleague grecque. Sous le maillot Vert, le défenseur de 27 ans aura au total disputé 85 rencontres. L’ASSE lui souhaite une bonne continuation sous ses nouvelles couleurs et pour la suite de sa carrière !"

D'autres départs à prévoir pour l'ASSE

Lui aussi indésirable de longue date, Dylan Batubinsika est une nouvelle fois poussé vers la sortie cet hiver. L'été dernier, son transfert à Kocealispor n'avait pas eu lieu faute d'accord avec l'ASSE, qui souhaitait récupérer une indemnité de transfert sur la sortie de son défenseur central international congolais. L'enjeu dans les prochaines semaines sera donc de trouver un point de chute à Dylan Batubinsika, dont le contrat s'achèvera en juin 2026.

Le cas de Djylian N'Guessan sera également à suivre durant le mois de janvier. L'attaquant né en 2008 dispose encore de 18 mois de contrat et refuse de prolonger son bail en Vert. Chelsea est notamment sur les rangs et avait soumis une offre de 8 M€, refusée par l'ASSE. Afin d'éviter de voir la valeur de Djylian N'Guessan baisser dans les prochains mois, la porte pourrait s'ouvrir pour un départ cet hiver.

Enfin, les cas Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili risquent de refaire parler. Le Géorgien intéresse par exemple Benfica, Everton et Besiktas à en croire les informations du média Geo Team. Mais comme lors du mercato estival, les dirigeants stéphanois ne devraient pas céder. D'autant plus que les deux joueurs, et en particulier Lucas Stassin, ont perdu de la valeur sur le marché par rapport à l'été dernier.

Plusieurs dossiers étudiés, une sentinelle comme priorité

Dans le sens des arrivées, il ne faut pas s'attendre à un hiver ultra mouvementé dans le Forez mais l'objectif est tout de même d'améliorer l'effectif actuel. La priorité semble ainsi en toute logique être de renforcer le milieu de terrain, avec le recrutement d'une vraie sentinelle. Eirik Horneland ne peut en effet pas compter sur Pierre Ekwah pour les raisons que l'on connaît et une recrue serait la bienvenue à ce poste.

D'autres dossiers sont également étudiés par la cellule de recrutement. Des joueurs sont par exemple observés au poste de latéral gauche ou encore d'attaquant (probablement en cas de départ de N'Guessan), mais les informations nous parvenant sont ici plus floues. L'ASSE est aussi active sur le marché des gardiens en vue de cet été, avec plusieurs noms déjà cochés dont Sander Tangvik (Rosenborg). Enfin, un joueur comme Enzo Bardeli (Dunkerque) est toujours dans les radars mais semble davantage se diriger vers un départ libre en juin prochain qu'un transfert hivernal.