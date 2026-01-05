Arrivé à l’ASSE en janvier 2020, Yvann Maçon s’engage définitivement avec l’AEL Larissa, en Grèce, malgré une prolongation de contrat signée il y a seulement quelques mois.

C’est une page qui se tourne. Ce lundi, l’AS Saint-Étienne a officialisé le départ définitif de Yvann Maçon. Le latéral de 27 ans rejoint l’AEL Larissa, actuel 13e de Superleague Elláda. Une issue logique, mais surprenante dans le timing, puisque le joueur avait prolongé son contrat jusqu’en 2027… en août dernier.

Un départ définitif, pas un prêt

Alors qu’un prêt semblait d’abord envisagé, c’est finalement un transfert sec qui a été conclu entre les deux clubs. L’ASSE a préféré libérer un joueur qui n’entrait plus dans les plans d’Eirik Horneland, pour alléger son effectif et clarifier la hiérarchie défensive. Yvann Maçon, en mal de temps de jeu depuis de longs mois, n’était plus apparu en Ligue 2 depuis plusieurs semaines.

Une aventure contrastée dans le Forez

Arrivé en provenance de Dunkerque, Maçon avait démarré fort sous le maillot stéphanois, séduisant par son profil explosif et sa polyvalence. Il a disputé 85 matchs avec l’ASSE, inscrivant 5 buts. Mais les blessures, une grave opération au genou, et un prêt au Paris FC ont freiné sa progression. Malgré une ultime chance cette saison, il n’est jamais parvenu à retrouver un rôle central dans l’effectif.

Ce départ s’inscrit dans la volonté de maintenir un groupe réduit, en accord avec la philosophie de l’entraîneur norvégien. Le départ d’Yvann Maçon permet aussi à Saint-Étienne d’alléger sa masse salariale et de faire de la place pour d’éventuelles arrivées ciblées cet hiver, notamment au milieu de terrain.

L’AS Saint-Étienne a remercié le joueur dans un bref communiqué : "L’ASSE lui souhaite une bonne continuation sous ses nouvelles couleurs et pour la suite de sa carrière !"

Bonne route à Yvann Maçon sous les couleurs de l’AE Larissa.