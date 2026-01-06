Sander Tangvik attire l’attention de l’ASSE. Ce jeune gardien norvégien de Rosenborg sort d’une saison pleine et possède un profil qui pourrait sérieusement challenger Gautier Larsonneur. Focus sur un joueur qui pourrait bien faire bouger les lignes dans les cages stéphanoises.

Né le 29 novembre 2002 à Trondheim, Sander Tangvik débute le football en 2017 sous les couleurs de Byåsen IL. Deux ans plus tard, il rejoint le prestigieux Rosenborg BK, où il gravit rapidement les échelons.

Il connaît également une progression régulière en sélection nationale avec des passages chez les U15, U16, U17, U18, U19, U20 puis U21 de la Norvège.

Cette saison, il a disputé l’intégralité des 30 matchs de Rosenborg en Eliteserien. Résultat : 11 clean sheets et une belle régularité. Avec son gabarit imposant (1m93), il incarne une figure rassurante dans les cages.

Des statistiques qui séduisent l'ASSE

Les données statistiques confirment les qualités du jeune portier. Comparé aux gardiens ayant joué plus de 2000 minutes en Eliteserien, Tangvik se distingue nettement.

Il affiche un excellent taux de réussite sur les passes longues : 67,51 %, signe d’un jeu au pied déjà très développé. Un point fort devenu indispensable dans le football moderne.

Autre chiffre impressionnant : 69,57 % de tirs arrêtés, ce qui le place parmi les meilleurs de son championnat. À titre de comparaison, Gautier Larsonneur plafonne à 63,24 % en Ligue 2 cette saison.

Tangvik ou Larsonneur : la concurrence est lancée

Tangvik séduit aussi par son aisance dans les airs, un domaine où Larsonneur reste souvent pointé du doigt. Le Norvégien n’hésite pas à sortir pour couper les trajectoires, un secteur de jeu où sa taille de 1m93 fait la différence.

Il est également plus efficace sur les phases de un-contre-un et les penalties (1 penalty arrêté sur 4 cette saison). Un élément de plus à son avantage.

Si l’ASSE finalise cette piste, la hiérarchie des gardiens sera remise en question. Larsonneur garde l’expérience, mais Tangvik possède des arguments sérieux. Son arrivée sous les ordres de son compatriote Eirik Horneland pourrait faciliter son intégration en Ligue 2.

By IG.