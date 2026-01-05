La 18ᵉ journée de Ligue 2 se terminait ce lundi soir par la rencontre entre Montpellier et Dunkerque au Stade de la Mosson. Les hommes de Zoumana Camara n’ont plus gagné en championnat depuis le 7 novembre et espéraient se relancer face à d’ambitieux Dunkerquois.

La fin d’année 2025 a été difficile pour le MHSC en Ligue 2. Avec un point pris lors des trois dernières journées, les Héraultais ont vu le top 5 du championnat s’éloigner. Montpellier a d’ailleurs vu son adversaire du soir lui passer devant en décembre et souhaitait renouer avec le succès pour rester près du wagon de tête.

De leur côté, les Dunkerquois pouvaient revenir à hauteur du top 5 et confirmer leur bonne forme. Après un début de saison délicat, l’USLD s’est bien repris et s'est d'ailleurs offert l'ASSE, début décembre. Le club du Nord espère faire mieux que la saison passée. Pour rappel, Dunkerque avait échoué face à Metz en playoffs.

Montpellier s'incline à la Mosson (1-3)

Ambitieux en conférence de presse cette semaine, les Montpelliérains ont rapidement concédé l’ouverture du score. Pris par le pressing incessant des Dunkerquois, très hauts sur le terrain, le MHSC s’est fait punir sur une erreur de relance de Mathieu Michel. Mis sous pression par Robinet, le portier voit sa relance atterrir directement dans les pieds de Gessime Yassine. Le jeune joueur, convoité ces dernières semaines, ne se fait pas prier. Il gagne quelques mètres balle au pied et ajuste une frappe à 25 mètres dans le petit filet (1-0).

Plutôt désorganisés, les Montpelliérains subissent durant toute la première période. Dunkerque se procure même deux occasions franches de faire le break avant de rentrer aux vestiaires. Mais le score ne bougera pas avant la mi-temps.

En seconde période, le rythme reste sensiblement le même et Montpellier se fait, une nouvelle fois, surprendre par l’intensité adverse. Vincent Sasso récupère le ballon au milieu de terrain, accompagne l’action avec Gessime Yassine, qui lui remet dans la surface avant d’ajuster le portier pour le but du break (2-0). Dans la foulée, les hommes de Zoumana Camara s’effondrent, pris par les courses à répétition des Nordistes. Le troisième but (3-0) est signé Thomas Robinet, esseulé au second poteau, qui pousse le ballon au fond des filets. La réduction de l’écart, signée Alexandre Mendy à la 83ᵉ minute sur une perte de balle dunkerquoise, n’y changera rien.

Impuissant, Montpellier concède sa septième défaite de la saison. Et, dans le même temps, Dunkerque remonte à la 6ᵉ place du classement de Ligue 2, à un point de l’AS Saint-Étienne.

Classement de Ligue 2 - Journée 18