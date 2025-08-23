L'ASSE réalise jusqu'à présent un mercato très cohérent. L'idée dans ces derniers jours est simplement d'effectuer certaines retouches si nécessaire, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Ben Old pourrait d'ailleurs être prêté d'ici le 1er septembre.

Comme évoqué ce matin en exclusivité sur le site, l'ASSE souhaite prêter Ben Old cet été. Arrivé en provenance de Wellington Phoenix il y a un an, le Néo-Zélandais représentait un pari intéressant aux yeux de Kilmer Sports. Une grave blessure a toutefois freiné sa progression, ne permettant pas à Olivier Dall'Oglio puis à Eirik Horneland de faire appel à lui en Ligue 1. Après une préparation estivale intéressante (2 buts marqués notamment), on s'imaginait enfin assister au début d'une belle histoire. Mais s'il a été titulaire et décisif (1 but, 1 passe décisive) lors de la première journée face à Laval, Old pourrait s'en aller prochainement.

Guingamp et Charleroi intéressés

L'idée de l'ASSE est en effet de prêter son Kiwi afin de lui permettre d'accumuler un temps de jeu conséquent. Actuellement sixième choix offensif derrière Lucas Stassin, Joshua Duffus (considéré comme une option en tant qu'ailier gauche), Zuriko Davitashvili, Irvin Cardona et Augustine Boakye, Old n'est pas assuré de jouer suffisamment pour progresser cette saison. Un départ sous la forme d'un prêt sec est donc envisagé et permettrait aussi à Djylian N'Guessan (2008), voire à Nadir El Jamali (2007), de disputer davantage de rencontres dans les prochains mois.

Plusieurs écuries se sont d'ailleurs déjà positionnées sur Ben Old. Selon nos informations, l'EA Guingamp et le Sporting Charleroi font partie des clubs intéressés par son profil. Deux autres équipes de Ligue 2 se sont également renseignées dernièrement. L'international Néo-Zélandais ne manque donc pas de courtisans et pourrait quitter le Forez prochainement. Les discussions sont en tout cas en cours et se poursuivront la semaine prochaine. A suivre...