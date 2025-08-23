L’ASSE se déplace à Boulogne-sur-Mer samedi soir, pour le compte de la 3ᵉ journée de Ligue 2. En conférence de presse ce jeudi, Joao Ferreira s’est présenté après son coach, Eirik Horneland. L’ancien latéral de Watford est revenu sur son profil et les conditions de son arrivée lors du mercato. Extraits

João Ferreira (latéral droit de l'ASSE) : "Si je devais me décrire, je dirais que je suis un joueur plutôt rapide, qui aime travailler pour l'équipe. Je ne suis pas un joueur trop centré sur lui-même, j'essaie de vraiment jouer pour l'équipe. Je pense qu'avec ma rapidité, ma puissance, je peux apporter en attaque et en défense, même si bien sûr, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais je suis plutôt, j'essaie d'être un bon défenseur et je sais que je peux aider mes coéquipiers sur les phases offensives...

Le football français est assez regardé dans le monde. C'est une compétition avec beaucoup de bonnes équipes qui vont souvent loin dans les compétitions européennes. Il y a aussi beaucoup de bons joueurs individuellement. Et la Ligue 2, c'est évidemment un championnat moins exposé, avec des équipes qui sont un peu moins fortes. Mais je sens que c'est un championnat très disputé et il va falloir être très concentré."

Un transfert inattendu pour l'ASSE ?

João Ferreira (latéral droit de l'ASSE) : "En regardant ma carrière, je me suis dit que j'étais à un moment où j'avais besoin d'un peu plus de consistance dans mon jeu, dans mon orientation aussi, et le projet que m'a proposé l'AS Saint-Etienne, avec l'ambition de revenir en Ligue 1, correspondait vraiment à ça. Je pense que nos deux destins sont compatibles.

L'objectif principal pour nous, c'est vraiment de revenir en Ligue 1. Il n'a pas été question d'autre chose. Il va falloir juste qu'on prenne les matchs les uns après les autres et essayer de les remporter pour arriver à remplir cet objectif... Mon expérience peut être bénéfique, même si je ne trouve pas avoir une grande carrière. Mon passage en Serie A m'a beaucoup apporté. Il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration et c'est peut-être quelque chose que je peux apporter à l'équipe."