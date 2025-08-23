L'ASSE se déplace ce samedi (20 h) sur la pelouse de l'US Boulogne CO pour le compte de la 3e journée de Ligue 2. Un match qui sera arbitré par Gaël Angoula, un arbitre qui ne réussit pas vraiment aux Verts.
Solide leader de Ligue 2 après son nul inaugural à Laval (3-3) puis sa victoire éclatante face à Rodez (4-0), l'ASSE affronte l'US Boulogne Côte d'Opale pour le compte de la troisième journée du championnat. Ce match a lieu ce samedi 23 août à 20 h. Sur la pelouse du Stade de la Libération, les Verts débarqueront dans la peau du favoris. Cela risque de souvent être le cas cette saison à la vue de l'ambition stéphanoise, qui souhaite retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine.
Un arbitre qui ne réussit pas à l'ASSE
Avant cela, l'ASSE a encore 32 journées à disputer. Le troisième rendez-vous de la saison ne démarre pas bien pour les Verts. En effet, mercredi 20 août, la Ligue de football professionnel a annoncé les noms des arbitres qui seront au sifflet ce week-end en Ligue 2. Dans le Nord de la France, le match entre Boulogne et le club du Forez sera dirigé par Gaël Angoula, un arbitre qui ne réussit pas à l'ASSE. Les Stéphanois ont vu l'ancien joueur professionnel les arbitrer à deux reprises, pour un nul et une défaite.
La saison dernière, les Verts avaient vécu un véritable cauchemar avec une défaite 4-0 à Brest pour le compte - déjà - de la 3e journée de Ligue 1. Un match où l'ex-bastiais avait sifflé deux penaltys en faveur des Bretons. Deux saisons auparavant, lors de l'exercice 2022-2023, l'ASSE n'avait pu faire mieux qu'un 2-2 face à Grenoble, à Geoffroy-Guichard. Lors de la 1re journée, il était au sifflet du match entre Amiens et Reims (2-2). Il avait donné un carton jaune à chaque équipe. Espérons pour l'équipe d'Eirik Horneland parvienne à inverser la tendance ce week-end, sur le terrain du promu Boulogne.
Les arbitres de la J3 de Ligue 2
Amiens SC – FC Annecy (vendredi, 20h)
Arbitre principal : Geoffrey KUBLER
Arbitres assistants : Frédéric HEBRARD et Grégoire VALLETEAU
Clermont Foot – Grenoble Foot 38 (vendredi, 20h)
Arbitre principal : Karim ABED
Arbitres assistants : Romain GALIBERT et Nicolas RODRIGUES
USL Dunkerque – AS Nancy Lorraine (vendredi, 20h)
Arbitre principal : Pierre GAILLOUSTE
Arbitres assistants : Laurent CONIGLIO et Camille SORIANO
Le Mans FC – SC Bastia (vendredi, 20h)
Arbitre principal : Thierry BOUILLE
Arbitres assistants : Mohamed BENKEMOUCHE et Florent MARMION
Rodez AF – Stade Lavallois (vendredi, 20h)
Arbitre principal : Eddy ROSIER
Arbitres assistants : Mehdi RAHMOUNI et Yann THENARD
EA Guingamp – Red Star FC (samedi, 14h)
Arbitre principal : Antoine VALVET
Arbitres assistants : Quentin GUIDOU et Jean-Paul NEVES GOUVEIA
ESTAC Troyes – Montpellier HSC (samedi, 14h)
Arbitre principal : Aurélien PETIT
Arbitres assistants : Vianney ROZAND et Matthieu BONNETIN
US Boulogne CO – AS Saint-Etienne (samedi, 20h)
Arbitre principal : Gaël ANGOULA
Arbitres assistants : Julien GARRIGUES et Gilles LANG
Pau FC – Stade de Reims (lundi, 20h45)
Arbitre principal : Ahmed TALEB
Arbitres assistants : Gaëtan KORBAS et Loris LEPORATI