L'ASSE se déplace ce samedi (20 h) sur la pelouse de l'US Boulogne CO pour le compte de la 3e journée de Ligue 2. Un match qui sera arbitré par Gaël Angoula, un arbitre qui ne réussit pas vraiment aux Verts.

Solide leader de Ligue 2 après son nul inaugural à Laval (3-3) puis sa victoire éclatante face à Rodez (4-0), l'ASSE affronte l'US Boulogne Côte d'Opale pour le compte de la troisième journée du championnat. Ce match a lieu ce samedi 23 août à 20 h. Sur la pelouse du Stade de la Libération, les Verts débarqueront dans la peau du favoris. Cela risque de souvent être le cas cette saison à la vue de l'ambition stéphanoise, qui souhaite retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine.

Un arbitre qui ne réussit pas à l'ASSE

Avant cela, l'ASSE a encore 32 journées à disputer. Le troisième rendez-vous de la saison ne démarre pas bien pour les Verts. En effet, mercredi 20 août, la Ligue de football professionnel a annoncé les noms des arbitres qui seront au sifflet ce week-end en Ligue 2. Dans le Nord de la France, le match entre Boulogne et le club du Forez sera dirigé par Gaël Angoula, un arbitre qui ne réussit pas à l'ASSE. Les Stéphanois ont vu l'ancien joueur professionnel les arbitrer à deux reprises, pour un nul et une défaite.

La saison dernière, les Verts avaient vécu un véritable cauchemar avec une défaite 4-0 à Brest pour le compte - déjà - de la 3e journée de Ligue 1. Un match où l'ex-bastiais avait sifflé deux penaltys en faveur des Bretons. Deux saisons auparavant, lors de l'exercice 2022-2023, l'ASSE n'avait pu faire mieux qu'un 2-2 face à Grenoble, à Geoffroy-Guichard. Lors de la 1re journée, il était au sifflet du match entre Amiens et Reims (2-2). Il avait donné un carton jaune à chaque équipe. Espérons pour l'équipe d'Eirik Horneland parvienne à inverser la tendance ce week-end, sur le terrain du promu Boulogne.

Les arbitres de la J3 de Ligue 2

Amiens SC – FC Annecy (vendredi, 20h)

Arbitre principal : Geoffrey KUBLER

Arbitres assistants : Frédéric HEBRARD et Grégoire VALLETEAU

Clermont Foot – Grenoble Foot 38 (vendredi, 20h)

Arbitre principal : Karim ABED

Arbitres assistants : Romain GALIBERT et Nicolas RODRIGUES

USL Dunkerque – AS Nancy Lorraine (vendredi, 20h)

Arbitre principal : Pierre GAILLOUSTE

Arbitres assistants : Laurent CONIGLIO et Camille SORIANO

Le Mans FC – SC Bastia (vendredi, 20h)

Arbitre principal : Thierry BOUILLE

Arbitres assistants : Mohamed BENKEMOUCHE et Florent MARMION

Rodez AF – Stade Lavallois (vendredi, 20h)

Arbitre principal : Eddy ROSIER

Arbitres assistants : Mehdi RAHMOUNI et Yann THENARD

EA Guingamp – Red Star FC (samedi, 14h)

Arbitre principal : Antoine VALVET

Arbitres assistants : Quentin GUIDOU et Jean-Paul NEVES GOUVEIA

ESTAC Troyes – Montpellier HSC (samedi, 14h)

Arbitre principal : Aurélien PETIT

Arbitres assistants : Vianney ROZAND et Matthieu BONNETIN

US Boulogne CO – AS Saint-Etienne (samedi, 20h)

Arbitre principal : Gaël ANGOULA

Arbitres assistants : Julien GARRIGUES et Gilles LANG

Pau FC – Stade de Reims (lundi, 20h45)

Arbitre principal : Ahmed TALEB

Arbitres assistants : Gaëtan KORBAS et Loris LEPORATI