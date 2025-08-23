Le mercato fermera ses portes dans moins de 10 jours, l'ASSE gère le tempo en ayant construit son effectif. Attentive aux différentes opportunités que peuvent lui offrir le money time, l'ASSE étudie le marché. Un départ pourrait d'ailleurs intervenir.

Arrivé l'été dernier en provenance de Wellington Phoenix, Ben Old représentait l’un des paris de la cellule de recrutement stéphanoise. International avec la Nouvelle-Zélande, l’ailier débarquait à l’ASSE avec l’ambition de s’imposer rapidement dans l’effectif. Mais Olivier Dall'Oglio puis Eirik Horneland ont dû composer avec la blessure du joueur de 23 ans, éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Cette saison, la concurrence offensive est forte : Cardona, Stassin, Duffus, Davitashvili et Boakye sont les cinq autres joueurs pour occuper les postes offensifs. Ben Old ne semble pas être l'option prioritaire malgré sa bonne préparation estivale (deux buts marqués).

Cette situation s’explique autant par l’expérience de ses concurrents que par la forme de chacun. De retour de blessure, Old doit s’adapter à l’intensité et aux exigences tactiques du football européen. Horneland, soucieux de résultats rapides, ne peut pas lui offrir le temps de jeu nécessaire à cette progression.

Un prêt, solution privilégiée par l’ASSE

Consciente de ne pas pouvoir l’intégrer immédiatement, la direction stéphanoise envisage un prêt comme meilleure option. Plusieurs écuries se sont déjà manifestées : un club belge qui évolue en première division et trois clubs de Ligue 2.

Ces deux destinations offriraient à Ben Old un cadre idéal pour progresser. En Belgique, il découvrirait un championnat reconnu pour sa capacité à développer de jeunes talents. En France, il évoluerait dans un contexte compétitif, avec l’opportunité de s’imposer dans une équipe qui jouera les premiers rôles / le milieu de tableau en Ligue 2.

Pour l’ASSE, ce choix présente plusieurs avantages. Le club conserve la main sur l’avenir du joueur, évite de le voir s’installer dans un rôle de doublure éternelle et espère le récupérer plus mûr dans quelques mois. Le prêt apparaît donc comme une stratégie gagnant-gagnant : bénéfique pour le joueur, utile pour l’institution.

Ben Old, un avenir encore ouvert dans le Forez

Si son prêt n'est pas encore acté, les discussions avancent positivement. Un départ ne signerait cependant pas la fin de son aventure stéphanoise. Au contraire, l’ASSE continue de croire en son potentiel. Le staff estime que Ben Old dispose des qualités techniques et de la marge de progression nécessaires pour s’imposer à moyen terme. Mais le Forez n’est pas le lieu idéal pour faire ses gammes dans l’immédiat. En parallèle, l'ASSE pourrait s'appuyer sur Nadir El Jamali et Djylian N'Guessan pour compléter son attaque, en cas de départ de son kiwi.

Le prêt doit donc être envisagé comme une étape de formation accélérée. Dans un nouveau projet où il pourrait enchaîner les minutes, le Néo-Zélandais aurait l’occasion de se développer pour performer ensuite à l'ASSE. Une situation qui pourrait se débloquer d'ici la fin du mercato...