Aux États-Unis depuis trois ans et demi, Denis Bouanga serait proche de quitter Los Angeles. Lors des dernières périodes de mercato, le Gabonais a souvent été annoncé de retour en Ligue 1. Finalement, c’est en Amérique du Sud que l’ancien joueur de l’ASSE devrait poser ses valises.

Après une bonne saison du côté du promu nîmois, Denis Bouanga est recruté par l’ASSE, de retour en Coupe d’Europe, lors du mercato d’été 2019. Le jeune ailier gabonais s’engage alors pour quatre saisons avec les Verts.

Rapidement auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs, Denis Bouanga s’impose comme un titulaire au sein de l’effectif de Ghislain Printant. Avec l’ancien adjoint de Jean-Louis Gasset, l’ancien Merlu ne marque qu’une seule fois en neuf matchs disputés. L’arrivée de Claude Puel lui permet de briller davantage. Lors des cinq premières parties avec le Castrais, Bouanga marque à quatre reprises. Pour sa première année en Vert, Bouanga marque douze fois en 36 matchs joués toutes compétitions confondues avant l’arrêt du championnat, soit un but toutes les trois rencontres.

La saison suivante, Denis Bouanga est en dessous de sa première pige dans le Forez et marque sept buts en 36 journées de Ligue 1. Il termine 2021 sur les mêmes bases que la saison suivante, en montrant beaucoup d’inconstance dans une équipe stéphanoise à la dérive lors de la phase aller de la saison 2021-2022.

La phase retour est totalement différente. De retour de la CAN, le Gabonais enchaîne les buts et se présente comme l’homme fort de l’effectif de Pascal Dupraz, qui a pris son poste durant l’absence de l’ailier. Bouanga marque six buts et porte l’attaque stéphanoise. Insuffisant pour permettre au club de se maintenir dans l’élite. L’ancien lorientais souhaite quitter le club et est convoité après la descente de l’ASSE. Il jouera un dernier match en Vert lors de la première journée de Ligue 2. Le numéro vingt sera expulsé à Dijon avant de quitter la Loire pour Los Angeles lors du mercato d'été 2022.

Bouanga a marqué l’histoire du LAFC

De l’autre côté de l’Atlantique, Denis Bouanga vit le rêve américain. Le Gabonais a partagé le même maillot que plusieurs grands noms du football, comme les champions du monde Hugo Lloris et Olivier Giroud, ou certaines légendes comme Giorgio Chiellini, Gareth Bale ou Heung-Min Son.

S’il a partagé le terrain avec certaines gloires de la dernière génération, Denis Bouanga a aussi marqué l’histoire du club californien. L’ancien ailier de l’ASSE est devenu le meilleur buteur du LAFC en septembre dernier. Le joueur passé par Strasbourg a inscrit 101 buts en 152 matchs disputés au sein du club de MLS.

Direction le Brésil au mercato pour Bouanga ?

S’il a souvent été évoqué du côté de Lens, Rennes ou Lille lors des dernières saisons, Denis Bouanga n’a jamais fait son retour en Ligue 1 depuis son départ de l’ASSE. L’international gabonais semble proche de quitter le LAFC, mais devrait s’éloigner davantage de l’Hexagone.

Selon le média brésilien Globoesporte, Fluminense est tombé d’accord avec le club californien et le joueur pour un transfert à hauteur de quinze millions de dollars. Cependant, le LAFC souhaite remplacer le meilleur buteur de son histoire avant de le laisser s’envoler pour le Brésil. Denis Bouanga semble tout de même proche de voir son aventure aux États-Unis prendre fin.