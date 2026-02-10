Touché au genou et annoncé forfait pour plusieurs semaines, Florian Tardieu a déjà repris l’entraînement avec l'ASSE. Un retour plus rapide que prévu se profile pour le milieu stéphanois.

L’inquiétude était de mise après la conférence de presse du jeudi 5 février. Philippe Montanier annonçait l’absence prolongée de Florian Tardieu, victime d’une glissade à l’entraînement et touché au genou. On craignant que le ligament interne soit abimé par le mauvais appuie. Une inquiétude d'autant plus forte que la douleur a saisi le milieu de terrain de 32 ans. Mais la situation semble évoluer plus vite que prévu.

L’ancien troyen, métronome du milieu de terrain des Verts, a manqué la victoire face à Montpellier (1-0). Une absence pas neutre, tant il s’était affirmé comme l’un des leaders techniques de l’ASSE cette saison.

Déjà de retour en séance individuelle

La bonne nouvelle est tombée ce mardi : Tardieu a repris l'entraînement, à part du groupe. Une étape encourageante dans son processus de reprise, alors qu’il n’était initialement pas attendu sur les terrains avant plusieurs semaines.

S’il est encore trop tôt pour confirmer sa présence dans le groupe pour le déplacement à Guingamp samedi, un retour dans les prochaines semaines semble désormais très probable. Pour Montanier, cela représente une option précieuse au cœur du jeu, d’autant que Mahmoud Jaber reste indisponible, et ce pour une durée encore indéterminée.

A noter la présence de Chico Lamba, lui aussi en individuel.

Tardieu de retour avec l'ASSE

Dans cette période où les échéances se multiplient, chaque retour compte. Celui de Florian Tardieu pourrait intervenir plus tôt que prévu, au grand soulagement du staff.

Par ailleurs, Philippe Montanier devrait pouvoir rapidement compter sur la recrue estivale Abdoulaye Kanté. Le jeune ivoirien est entré en jeu face au MHSC et trépigne d'impatience. Deux renforts de poids pour l'ASSE alors qu'il ne reste plus que 12 rencontres de Ligue 2. Douze échéances pour rattraper le retard sur l'ESTAC et Reims dans une course à la montée qui s'annonce très serrée.

Source : Conférence de presse ASSE – 5 février 2026 - Photo asse.fr