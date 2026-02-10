La fin de saison s’annonce bouillante pour les Verts. Pour lancer son sprint final, l’ASSE recevra Dunkerque lors de la 30ᵉ journée de Ligue 2. La rencontre a été programmée.

En décembre, Dunkerque avait fait chuter l'ASSE au stade Marcel-Tribut. Dans un match assez pauvre en occasions, les locaux avaient réussi à s’imposer sur la plus petite des marges grâce à un but d’Enzo Bardelli à un quart d’heure du terme.

Dunkerque est une équipe qui réussit face aux clubs visant une montée en Ligue 1 en fin de saison. Les Nordistes s’étaient offert Montpellier à la Mosson début janvier, mais avaient aussi battu consécutivement Pau, le Red Star et Reims en première partie de saison. Les hommes d’Albert Sanchez avaient également été les premiers à faire chuter l’ESTAC Troyes, fin août.

L’USLD n’est venu qu’une fois à Geoffroy-Guichard

L’ASSE et l’USL Dunkerque ne se sont que très peu croisés dans leur histoire. Seulement quatre rencontres ont eu lieu entre les deux formations depuis 1938, dont une seule à Saint-Étienne. Avant la Seconde Guerre mondiale, le club nordiste était alors l’Olympique Dunkerquois et avait affronté les Verts à plusieurs reprises.

85 ans plus tard, les deux équipes se sont affrontées après la montée du club nordiste en Ligue 2 pour la saison 2023-2024. Le mercredi 4 octobre 2023, l’ASSE a donc accueilli Dunkerque lors de la huitième journée de championnat. Les hommes de Laurent Batlles avaient longtemps peiné à trouver la faille avant un penalty obtenu par Mahmoud Bentayg. Ibrahim Sissoko avait alors ouvert le score à la 83ᵉ minute avant que Mathieu Cafaro ne scelle le succès stéphanois trois minutes plus tard d’un joli coup franc direct.

ASSE - Dunkerque est fixé

L’ASSE recevra l’USL Dunkerque le samedi 11 avril à 20h au stade Geoffroy-Guichard, à l’occasion de la 30ᵉ journée de Ligue 2. Un match qui sera retransmis sur beIN SPORTS.

Programmation complète de la 30ᵉ journée de Ligue 2

Vendredi 10 avril 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

Stade Lavallois MFC – Stade de Reims

EA Guingamp – Grenoble Foot 38

FC Annecy – Montpellier Hérault SC

Amiens SC – Pau FC

Clermont Foot 63 – AS Nancy-Lorraine

Samedi 11 avril 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Red Star FC – SC Bastia

Samedi 11 avril 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

US Boulogne CO – Le Mans FC

Samedi 11 avril 2026 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

AS Saint-Étienne – USL Dunkerque

Lundi 13 avril 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

Rodez Aveyron Football – ESTAC Troyes