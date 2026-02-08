L’ASSE s’est imposée face à Montpellier (1-0) ce samedi soir à Geoffroy-Guichard grâce à un but de Julien Le Cardinal. Une victoire précieuse dans la course aux points, dans un Chaudron marqué par un hommage fort rendu à Jean-Louis Gasset.

L’AS Saint-Étienne savait l’importance de ce rendez-vous face à Montpellier. Dans un contexte sportif tendu, les Verts avaient besoin d’un résultat positif pour avancer. Mais au-delà de l’enjeu comptable, cette soirée avait une dimension particulière. Avant même le coup d’envoi, Geoffroy-Guichard a pris le temps de se souvenir.

Le public stéphanois a rendu un hommage poignant à Jean-Louis Gasset, fidèle serviteur du club, disparu en décembre dernier. L’émotion était palpable dans les tribunes, où le silence et les applaudissements ont précédé une rencontre attendue. Le Chaudron, une fois encore, a montré sa capacité à unir mémoire et passion du jeu.

ASSE – Montpellier : un Chaudron en hommage à Jean-Louis Gasset

Les supporters stéphanois ont marqué les esprits dès l’avant-match. Plusieurs banderoles ont été déployées dans les tribunes, avec des messages forts et respectueux. On pouvait lire notamment : « Reposez en paix Monsieur Gasset » ou encore « Vous avez laissé une empreinte humaine et affective. Reposez en paix Monsieur Gasset ». Des mots simples, mais puissants, à l’image de l’homme qu’était Jean-Louis Gasset.

Cet hommage n’est pas passé inaperçu dans le monde du football. Ghislain Printant, ancien adjoint et proche de Gasset, a tenu à saluer l’initiative du club et de ses supporters en déclarant : « Merci à l’ASSE pour le bel hommage à Jean-Louis Gasset. Respect. » Une reconnaissance appuyée qui souligne l’impact durable de l’ancien entraîneur sur l’institution verte.

Une victoire courte mais capitale pour l’ASSE

Sur le terrain, les Verts ont répondu présent. Face à une équipe de Montpellier bien en place, l’ASSE a livré une rencontre sérieuse et engagée. Le match s’est montré fermé, avec peu d’espaces et beaucoup d’intensité. Il a fallu attendre un éclair pour faire la différence.

Julien Le Cardinal a su saisir sa chance et inscrire l’unique but de la rencontre, offrant trois points précieux aux hommes de Philippe Montanier. Une victoire courte, mais ô combien importante dans le contexte actuel. Les Stéphanois ont su faire preuve de solidarité et de discipline pour conserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Un hommage prolongé au Musée des Verts

L’hommage à Jean-Louis Gasset ne s’est pas limité à la rencontre face à Montpellier. Le club a également mis en place un registre de condoléances à destination de la famille Gasset. Celui-ci est accessible dès ce samedi soir au Musée des Verts et le restera pendant plusieurs jours. Les supporters peuvent y laisser un mot, un souvenir ou un message personnel.

En parallèle, une exposition éphémère a été installée au musée afin de retracer le parcours et l’héritage de l’ancien entraîneur de l’ASSE. Une initiative saluée, qui permet à chacun de rendre hommage à une figure marquante de l’histoire récente du club.