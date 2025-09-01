Clap de fin ce lundi 20h pour le mercato estival 2025. L’ASSE aborde ces ultimes heures sous haute tension, entre le dossier brûlant Lucas Stassin, l’avenir incertain de Davitashvili et des choix forts à assumer pour l’équilibre de l’effectif.

À l’AS Saint-Étienne, toutes les attentions convergent vers le cas Lucas Stassin. L’attaquant belge a clairement affiché son envie de quitter le Forez. Une ambition renforcée par les récentes déclarations de Rudi Garcia qui semblent l'encourager à franchir un cap. Plusieurs clubs sont justement attentifs à son profil (Rennes s'en fait plus partie depuis l'accord trouvé hier soir afin de signer Embolo). Pour autant, la direction stéphanoise reste ferme et n’entend pas brader son buteur, encore moins lors du dernier jour du mercato. Mais à quelques heures de la clôture, une question subsiste : les Verts tiendront-ils leur position si une offre conséquente tombe au dernier moment ? La direction et les supporters stéphanois seront rassurés lorsque le gong final aura scellé le sort de ce dossier qui aura fait couler beaucoup d'encre depuis le début de saison.

Mercato ASSE : Davitashvili et Ekwah surveillés de près

Si le dossier Stassin concentre l’essentiel des débats, l’ASSE garde également un œil attentif sur Zuriko Davitashvili. L’ailier géorgien suscite l’intérêt de clubs turcs, où le marché reste ouvert jusqu’au 12 septembre. Un départ paraît toutefois peu probable, car il serait impossible pour les Verts de lui trouver un remplaçant. Autre joueur sous surveillance : Pierre Ekwah, dont la situation intrigue à l’étranger. Pour l’instant, la direction stéphanoise reste campée sur ses positions tout comme le joueur. La situation risque de durer à moins qu'une offre de dernière minute ne vienne changer la donne. Réponse à ce soir 20h !

Derniers réglages : prêts, indésirables et piste Bardeli

Côté départs secondaires, Ben Old va t-il trouver une porte de sortie pour s’envoler en prêt afin de gagner du temps de jeu ? Miladinovic, faute d’offres, pourrait quant à lui rester bloqué dans une saison compliquée, tandis qu’Issiaka Touré va rester dans le Forez après l’absence de propositions concrètes et qu'une porte de sortie est toujours recherchée pour Batubinsika et Maçon. En parallèle, le mercato stéphanois n’est pas totalement figé en matière d’arrivées. Enzo Bardeli reste une piste crédible pour renforcer le milieu de terrain selon Foot Mercato. Mais le club nordiste veut conserver son joueur de 24 ans et aimerait même le prolonger. À voir si l'ASSE accélèrera véritablement sur ce dossier, au point de faire craquer Dunkerque.

L’ASSE vit donc une fin de mercato électrique, où chaque décision pèsera lourd dans l’équilibre de la saison. Le verdict tombera ce soir à 20h, avec la fermeture du marché français. Reste à savoir si les Verts seront restés intransigeants… ou auront dû céder sous pression.