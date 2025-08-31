DOMINER N’EST PAS GAGNER - ASSE

« La frustration est la graine de la colère, mais aussi parfois le moteur du progrès. » Eric Hoffer

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : ROAD TO LIGUE ASSE -62 points

« Salut les Gamins. Merci pour le point, bien noté dans la colonne Recettes de mon Livre de Comptes. Mais je ne vous cache pas que, sans aller jusqu’à dire que j’ai le mental plus noir que l’âme d’un contrôleur fiscal, je suis un rien agacée. J’attendais mieux. On était à 2,33 points/match le WK dernier, on est tombés à 2. Alors arrêtez de jouer à touche pipe-line, et gagnez-moi ces matchs que vous devez gagner à la piaule !»

Salut les Groupies,

Retour votre JossRandall pour vous donner mon sentiment après ce ASSE-GF38 (1-1) du 30 août.

Alors s’il reste quelques KILMEROSCEPTIQUES (coucou mon @Guiom_42530 😉) ça et là dans les travées du Chaudron, il reste encore pas mal de Climatosceptiques dans le monde. Et pourtant, le réchauffement climatique est un fait. Exemple, les vignerons sont obligés de faire les vendanges 3 semaines plus tôt qu’il y a vingt ans. Et bien samedi dans un chaudron bouillant (35000 pour un match de Ligue 2 Bravo les Potes et Potesses !!!), notre ASSE nous a offert un bel exemple de ces nouvelles « vendanges précoces ».

Avec pour résultat une frustration claire d’un match que nos Verts devaient gagner, qu’ils n’ont pas gagné, nous obligeant à faire contre mauvaise fortune bon cœur.

N’empêche qu’au final, on est tous sortis de Geoffroy-Guichard avec les mains moites comme un été en Guyane.

CHAPITRE 1 : RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET VENDANGES PRÉCOCES



Je sais que ça devient probablement pénible pour vous, mais comment ne pas ressortir une fois de plus la vieille boîte de souverains poncifs : Dominer n’est pas gagner ! Il faut savoir tuer les matchs quand tu en as l’occasion. Etc. etc. Tout ça est depuis longtemps tombé dans l’abdomen public, et pourtant ... on en est toujours au même point.

A croire qu’on ne tire pas de leçon d’un passé pourtant très récent. À Boulogne déjà se dessinaient les prémices des difficultés que l’ASSE va rencontrer toute la saison : des équipes regroupées, parfois rugueuses comme le GF38, qui défendent assez bien tout en acceptant de nous laisser le ballon pendant 60%, 70% ou même 80%, contre qui tu vas tirer 20 fois .... mais quand tu n’en cadres que 6 sur les 20, et que tu ne marques qu’un but, tu ne seras jamais à l’abri que les pégreleux d’en face utilisent leur 20% de possession intelligemment, même sur un seul coup de bluff où tu ne seras pas assez concentré et attentif au marquage. Au passage sur ce coup, merci à JOÃO_FERREIRA_ROCHER (bonjour les soirées de l'Ambassadeur, pas toujours un succès !) et à CHICO_LAMBA_RASDUCHOIX (Le mec pourtant à l’aise des 2 pieds, ... Celle-là je la rends à César #LaGonfle @zoeducayla, sinon ça va encore chouiner pendant 3 mois).

Comme disait Bachar El-Assad, un bon tueur en série est un Syrian killer ! Et ce côté tueur manque très clairement à notre ASSE, malgré une domination profonde comme l’épave du Poséidon

Ce qui m’a particulièrement marqué samedi, et pas dans le bon sens du terme, c’est que je pourrais appeler « L’affaire Loose Trio ». Je parle de la ligne de trois du trio offensif. Du trio INOFFENSIF serait plus juste. Entre un ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU complètement translucide, comme il sait l’être à intervalles très réguliers, L'AFFAIRE_DUFFUS plutôt « diffus » samedi, voire brouillon, et un CARDONA_QUE_L'AMOUUUUR qui décroche la palme des vendanges précoces avec deux énormes occases dont une seule au fond aurait probablement plié le match ... de là à dire que ça s’est joué principalement là, il n’y a qu’un pas que je n’hésite pas une seconde à franchir, les potos. Même les moines de la Chartreuse font moins de gâchis avec leurs plantes aromatiques.

Bien sûr, on pourra fustiger encore et toujours cette erreur de marquage et concentration qui au final, d’un point de vue technique, coute deux points. Mais le match, il devait se gagner bien avant.

Enfin histoire de ne pas dire que du négatif 😉 j’ai bien aimé l’intégration de BERN_HAPPY_AUER en latéral gauche. Pourtant avant le coup, j’étais plus sceptique que la fosse du même nom. Alors oui, il « recentre » beaucoup, laissant de la place dans son couloir, mais son activité, et la sûreté de son pied sur les relances courtes et longues a été précieuse. Comme sur cette délicieuse ouverture sur CARDONA_QUE_L'AMOUUUUR, que ce dernier s’est évidemment empressé de vendanger.

Je ne peux pas non plus ne pas souligner le but et le bon match de NADÉ_RÉTRO_SATANAS, sinon je me fais allumer par l’infirmière @LeilaReb pendant trois semaines non-stop !

Enfin, j’ai bien aimé – une fois de plus – la qualité de JABER_NARDPIVOT, excellent pivot justement, et l’activité de pressing de MOUEFFEK_LA_POLICE. Malheureusement, ça n’aura pour les deux duré que 45 minutes.

CHAPITRE 2 : VIKING, COACHING ET FAIS MÉFI AU STUBBORNING ! - ASSE

Tiens, je vous parle rarement d’EIRIK_LE_VIKING. En voilà qui passe pas mal entre les gouttes.

J’avais envie cette fois de vous en dire un mot.

Oh ! Pas pour souligner une nouvelle fois son côté 100000 Volt sur le banc. Le gars a certainement dû prendre feu quand il était môme et que ses vieux l'ont éteint avec une pelle à neige.

Non j’ai plutôt envie de parler de coaching d’une part. Depuis qu’il est là, je ne les ai pas toujours bien compris. Et ce samedi n’échappera pas à la règle.

Je ne parle pas des coachings visiblement subis à la mi-temps, il semble qu’il n’a pas eu le choix, et ça a probablement aussi influencé la suite de son coaching. Au passage je suis d’accord avec lui sur un point : JABERLIPOPPETTE a subi un tacle qui foutrait à bas une cheminée d’usine, et qui aurait mérité largement un rouge.

L’occasion aussi de dire que les deux gamins LUAN_JACKSON FIVE_GADEGBEKU et NADIR_PAS DE COU_EL_JAMALI n’ont pas démérité. Mais que leurs 18 ans montrent le chemin qu’il leur reste tous les deux à parcourir en impact, en maîtrise et en précision.

Non je parle de ceux qu’il aurait pu faire pour changer la trajectoire du match. Il me semble qu’il était assez évident que le trio de devant n’était pas dans un de ces meilleurs jours, je comprends donc mal qu’il ait attendu aussi longtemps pour faire entrer STASSIN_LA_DEMI_LUNE et mon Robert Jacques des temps modernes BOAKYE_LE_TOUR. Pour le premier, on évoquera évidemment (peut-être) la situation « particulière » à 48h de la fin d’un mercato qui pourrait le concerner. Mais quand même ... si le gars est sur le banc c’est qu’il est apte, et si tu le fais entrer à la 76ème, pourquoi pas à la 60ème ? Un doute m’habite. Même chose pour BOAKYE_PROFITE_LE_CRIME entré seulement à la 82ème ....

Et sans faire offense au très généreux DUFFUS, en 15 minutes, STASSIN_TÉTIENNE a montré tout ce qu’il peut apporter en plus que l’Anglais n’a pas encore dans sa boite à outils.

Après, HORNELAND_ROVER comme tout un chacun n’est pas infaillible. Tout le monde peut se tromper comme disait ce hérisson en descendant d’une brosse à chiendent.

Mais je m’interroge aussi un peu sur une approche du jeu qui serait trop monolithique. Pressing, avoir le ballon tout le temps, etc. On a bien vu que l’ASSE risque de majoritairement jouer contre des blocs assez bas qui ne feront pas le jeu. Un peu de souplesse dans l’approche pourrait être de leur laisser un peu la chique pour les faire sortir et étirer un peu les lignes.

Mais ça, ça ne semble pas être du tout dans la méthode de l’Homme des Steppes Froides.

Après, chacun a ses secrets, sa méthode. Descartes avait bien la sienne et il faisait plus de discours que moi à son propos. Mais attention Eirick, à force de vouloir la contrôler, tu finis par marcher à côté de la vie.

CHAPITRE 3 : L’AMÈRE CATHO, VIVEMENT MARDI !!! - ASSE

Au moment où j’écris ces lignes (dimanche en fin de journée), il reste un peu plus de 24 heures avant la fin de la Mère Catho. Et ça ne sera pas dommage, que ce trop long sketch prenne fin !

Mais je préviens les pisse-vinaigres, la présente chronique ne sera probablement publiée que lundi, donc s’il se passe des trucs dans l’intervalle, inutile de venir me souffler dans la flûte hein !!! 😊

Les dossiers sont connus. Et les commentaires vont bon train, comme disait un Chef de Gare de mes relations.

Le plus sensible est évidemment celui de STASSIN_LA_DEMI_LUNE. Se Queda ou pas Se Queda. Même si d’aucuns que je ne citerai pas (pour ne pas trop exposer @jupra42 et lui éviter que les gosses lui jettent des bûches) ont cru voir dans son langage corporel d’après match les signes d’un éventuel départ, moi je pense aujourd’hui qu’il va Se queda. Et comme le garçon semble avoir quelque chose entre les deux oreilles, je pense qu’il se mettra au boulot sans trop faire la gueule. Je n’en dirais pas autant de ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU (je parle de ce qu’il a entre les deux oreilles) mais le concernant, je n’ai pas l’impression de toute façon que ça se bouscule au portillon.

Enfin, comme je suis apparemment le seul à penser qu’il nous manque un défenseur central, et bien je vais rester le seul à le penser.

Au bout de la nuit, il restera l’épineux dossier PIERRE_EKWAH_MA GUEULE_QU'EST_CE_QU'ELLE_A_MA_GUEULE. Et bien sa gueule, comment dire ... Comme l’a fort bien souligné mon excellent @pguillou42 dans sa non moins excellente dernière chronique, il semble que nous soyons face, pour diverses raisons, à une EKWAHTION qui a trop d’inconnues pour être facilement résolue. La question du 6 se posera donc peut-être d’ici lundi soir, d’autant plus que le dernier match a montré les fragilités physiques ou autres possibles pépins au milieu.

Dans tous les cas, vivement que tout ça se termine, qu’on puisse enfin parler d’autre chose.

CONCLUSION : RESTER CALME N’INTERDIT PAS LA VIGILANCE

OK, c’est frustrant, mais restons calmes, il n’y a vraiment pas encore de quoi se l’empaqueter et courir l’offrir à l’Association des Veuves de Marins perdus en mer.

Cela dit, et je m’adresse à vous comme l’eau à la pente, il faudra faire attention à ne pas se croire arrivés trop tôt. L’impression de supériorité, pour légitime qu’elle soit du point de vue factuel, engendre toujours à terme une forme d’apathie.

Et je sais bien que l’apathie vient en mangeant, mais bon …. Méfiance et sérieux !