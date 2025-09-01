À quelques heures de la clôture du mercato, l’un des feuilletons les plus tendus de l’été stéphanois pourrait connaître un dénouement inattendu. Le cas de Pierre Ekwah, milieu défensif arrivé définitivement dans le Forez cet été, reste au centre de toutes les discussions. Un serait dans la course à sa signature...

Arrivé fin août 2024 sous la forme d’un prêt payant en provenance de Sunderland, Pierre Ekwah a rapidement convaincu les dirigeants stéphanois. Malgré une saison difficile collectivement, le milieu de 23 ans a disputé 30 matchs et confirmé son importance dans l’entrejeu.

Confiants, les Verts ont levé l’option d’achat fixée à 6 M€, un investissement majeur pour un club relégué en Ligue 2. Mais ce choix n’a pas été du goût du joueur, contraint d’accepter une baisse de salaire et d’évoluer dans l’antichambre de l’élite.

Un bras de fer qui s’éternise

Durant plusieurs semaines, Ekwah a refusé de réintégrer l’effectif. Resté à Paris, il s’est entraîné individuellement, tandis que l’ASSE affichait sa fermeté : le joueur avait un contrat et devait l’honorer. En interne, une relégation en réserve avait même été évoquée.

Finalement, la semaine dernière, Ekwah est revenu à L’Étrat pour rencontrer la direction. Un signe d’apaisement, mais sans retour immédiat à l’entraînement collectif. L’avenir du milieu restait suspendu aux derniers jours du marché estival.

Des intérêts extérieurs

Cette incertitude n’a pas échappé à plusieurs clubs étrangers. Dans un contexte où l’ASSE cherche toujours à se renforcer au milieu – notamment après les blessures et incertitudes entourant certains joueurs – la situation d’Ekwah attire l’attention. Un départ n’est pas exclu si une offre jugée "impossible à refuser" arrivait sur le bureau des dirigeants.

L’Espagne en embuscade

Selon Matteo Moretto, journaliste italien, Levante a ouvert des discussions avec l’ASSE pour recruter Pierre Ekwah. Le club de Valence recherche un profil capable de densifier son entrejeu et voit dans l’ancien Nantais et joueur de Chelsea une opportunité de marché.

De leur côté, les Verts sont face à un dilemme : insister pour réintégrer un joueur clé ou accepter une sortie qui permettrait de solder un dossier devenu épineux.

Avec la fermeture du mercato prévue le 1er septembre, les prochaines heures s’annoncent décisives. L’avenir de Pierre Ekwah, lui, pourrait bien s’écrire loin du Forez, de l’autre côté des Pyrénées.