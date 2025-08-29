Lucas Stassin, l’avant-centre de l’AS Saint-Étienne, pouvait espérer profiter de l’absence de Romelu Lukaku pour s’inviter chez les Diables Rouges. Mais Rudi Garcia a préféré l’expérimenté Michy Batshuayi, malgré son faible temps de jeu à Francfort.

Ce vendredi, Rudi Garcia a dévoilé sa liste des Diables Rouges pour affronter le Liechtenstein et le Kazakhstan lors de la trêve internationale. En l’absence de Romelu Lukaku, Lucas Stassin apparaissait comme une option crédible pour renforcer l’attaque belge. L'attaquant stéphanois vit un début de saison timide entre blessures et volontés de départ, malgré les promesses entre-aperçues depuis son arrivée.

Mais le sélectionneur a finalement fait le choix de rappeler Michy Batshuayi (31 ans), en dépit d’une saison quasiment blanche la saison dernière à l’Eintracht Francfort (moins de 300 minutes) et seulement dix minutes de Coupe d’Allemagne cette saison.

Rudi Garcia évoque le cas Stassin et l’ASSE

En conférence de presse, l’ancien coach de l’OL a justifié sa décision, tout en citant directement Lucas Stassin : « Michy Batshuayi est dans le groupe parce que c’est le seul attaquant de surface qui connaît bien la sélection, qui met toujours des buts. (…) Je pense aussi à Lucas Stassin qui a fait six mois fantastiques. Mais Saint-Étienne, même si c’est un grand club, joue actuellement en deuxième division. Cela compte dans nos critères. »

Une déclaration qui illustre les freins auxquels Stassin doit encore faire face pour prétendre à une place régulière en sélection : le niveau de compétition de son club et un avenir encore incertain, alors que des rumeurs de transfert entourent l’avant-centre belge.

Un rendez-vous reporté

Si Rudi Garcia a écarté Stassin de sa liste, il n’a pas fermé la porte à une future convocation. Le technicien français a évoqué son potentiel et ses six derniers mois réussis, laissant entendre qu’une confirmation sur la durée pourrait lui ouvrir les portes des Diables Rouges.

Pour l’AS Saint-Étienne, ce choix confirme surtout la réalité du statut de Lucas Stassin : un joueur en pleine progression, déjà observé au plus haut niveau, mais qui devra d’abord s’imposer en Ligue 2 avant de rêver de l’Euro 2025 ou de la Coupe du monde 2026 avec la Belgique.