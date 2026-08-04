L’ASSE entame son dernier mois de mercato avec l’ambition de réaliser encore de nombreux mouvements. Plusieurs transferts sont en effet attendus dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. Une officialisation qui aurait dû avoir lieu mi-août devrait d’ailleurs tomber à l’eau, selon nos informations. Il s’agit du Camerounais David Mimbang, débarqué au club il y a plusieurs semaine mais qui ne pouvait pas signer avant sa majorité.

Depuis l’arrivée de Kilmer Sports à la tête de l’ASSE, les Verts ont renforcé leur politique en matière de post-formation. Plusieurs coups ont été réalisés, avec plus ou moins de succès. Le milieu de terrain marocain Adam Baallal, recruté à l’Union Touarga l’hiver dernier, est par exemple une belle réussite jusqu’à maintenant. L’adaptation est en revanche plus délicate pour certains.

David Mimbang, un gros coup pour l’ASSE ?

Mais ces dernières semaines, les dirigeants pensaient bien avoir déniché leur meilleure recrue en post-formation. Un accord avait été trouvé avec David Mimbang (17 ans) et son club des Brasseries du Cameroun pour une signature en août. Venu en stage au Centre sportif Robert-Herbin en fin de saison dernière, le milieu de terrain camerounais avait impressionné en interne. Performant lors des séances d’entraînement, il était prévu qu’il revienne à l’Etrat en juillet pour la préparation estivale. Pour preuve, il a participé à la première rencontre du groupe de Ian Cathro face au club suisse de Biel (2-2).

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Toutefois, son arrivée n’était pas officiellement actée. Il est impossible de signer un joueur hors-UE avant sa majorité (en l’occurrence, le 15 août 2026). L’ASSE s’exposait donc potentiellement à un retournement de situation. Et il semble que celui-ci soit arrivé.

Imbroglio entre l’ASSE et le clan Mimbang

Selon nos informations, la situation s’est effectivement tendue ces derniers jours. Après avoir débuté la préparation le 1er juillet avec les professionnels, David Mimbang s’était blessé. À son retour, il a donc été décidé de l’envoyer avec l’équipe réserve afin qu’il dispute le Tournoi Européen U21 de Ploufragan.

Une situation qui n’a visiblement pas été acceptée par l’entourage du jeune milieu de terrain. Estimant qu’une place aux côtés du groupe professionnel lui avait été promise durant l’été, le joueur s’est frustré et a menacé de partir. Un comportement probablement également motivé par une belle offre venue de l’étranger arrivée récemment sur la table. Il a donc été convenu qu’il ne terminerait pas le tournoi.

En interne, on s’étonne de la situation étant donné que la direction ne donne généralement pas de garanties à ses recrues en post-formation, dont l’adaptation est très souvent aléatoire. Difficile de démêler le vrai du faux mais cette histoire devrait en tout cas empêcher la signature de David Mimbang à l’ASSE. Avec désormais une concurrence venue de l’étranger et un désaccord sur d’éventuelles garanties offertes au joueur, le Camerounais se dirige vers la sortie…