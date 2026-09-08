Prêté avec option d'achat par l'ASSE à Séville, Lucas Stassin a marqué pour sa première avec le club andalou. Plus jeune joueur sévillan à scorer pour ses débuts au 21e siècle, le Belge savoure.

Première réussie pour Lucas Stassin. Traînant son spleen en Ligue 2 la saison passée, où il a quand même inscrit onze buts et délivré six passes décisives, le Belge a quitté l'ASSE dans les dernières heures du mercato estival. Initialement sous contrat jusqu'en 2028, l'avant-centre a prolongé son bail dans le Forez jusqu'en 2029 avant d'être prêté avec option d'achat à Séville (Espagne). Une opération dans laquelle les Verts récupèrent 2,5 millions d'euros auxquels s'ajouteront 25 de plus si les Andalous activent la clause.

Première réussie pour le Belge

Quoi qu'il en soit, Stassin a démarré en trombe son aventure espagnole. Entré en jeu sur le terrain de l'Espanyol Barcelone, le Belge, en renard des surfaces, a ouvert le score pour Séville (84'). Un but insuffisant pour permettre aux Nervionenses de repartir avec la victoire puisque, réduits à dix plus tôt dans le match, ils ont concédé l'égalisation dans le temps additionnel.

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"It's always a pleasure to score." 🙌 Lucas Stassin on his debut goal in #EspanyolSevilla and his first days at the Club. 👊 pic.twitter.com/TzTCfO2aFS — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) September 7, 2026

Un début d'aventure tout de même positif pour celui qui appartient toujours à l'ASSE. Stassin est revenu sur le match au micro du club andalou. "C'est un sentiment partagé parce que vous gagnez puis vous encaissez ce but à la dernière minute. Mais c'est toujours difficile quand vous jouez à dix contre onze. On s'est battus pour ramener ce bon point et on va travailler dur", a-t-il commencé par dire.

Stassin fait tomber un record à Séville

"C'est toujours un plaisir de marquer bien sûr. J'aurais été plus heureux si on avait pris les trois points mais c'est le football. Il faut qu'on se batte pour gagner dès le prochain match", a poursuivi le Belge, devenu le plus jeune joueur du Séville FC a marqué pour ses débuts au 21e siècle.

⚽️ Stassin, el fichaje sevillista más joven en debutar con gol en el siglo XXI. 🇧🇪 👉 https://t.co/ukYPYafv2j#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/4IWlP8KRX5 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 7, 2026

De quoi parfaire l'intégration de Stassin, qui assure ne pas encore être à son maximum physique : "Je me sens bien, c'est une bonne équipe qui m'a très bien accueilli. Je vais encore avoir besoin de quelques minutes supplémentaires pour être vraiment à 100% et donner le meilleur de moi-même pour l'équipe." Prochain rendez-vous face à Valence, vendredi (21 h), pour la première du Belge dans l'iconique EstadioRamón-Sánchez-Pizjuán.