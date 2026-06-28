Un club européen aurait réactivé la piste menant à Pierre Ekwah (24 ans). Le milieu a un avenir bloqué dans le Forez et devrait quitter l’ASSE cet été.

Une opportunité en or pour l'AS Saint-Étienne (ASSE), qui cherche désespérément à débloquer l’une des situations les plus inextricables de son histoire récente.

Un feuilleton volcanique avec les Verts

Pour comprendre l'importance de cette offre, il faut se replonger dans le dossier brûlant qui lie le joueur au Forez.

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Arrivé sous forme de prêt lors de la saison 2024-2025 en provenance de Sunderland, Pierre Ekwah s'était imposé comme l'une des rares satisfactions stéphanoises au milieu de terrain.

Convaincus par ses performances, les dirigeants du groupe Kilmer Sports Ventures (KSV), malgré la relégation du club en Ligue 2, décident de frapper un grand coup à l'été 2025 en levant son option d'achat automatique fixée à 6 millions d'euros (+ 1 million de prêt payant).

C'est là que le rêve vire au cauchemar pour l'ASSE, Ekwah refuse catégoriquement d'évoluer à l'étage inférieur et part au bras de fer, refusant de se présenter aux entraînements.

À l'automne, s'appuyant sur la jurisprudence de l'arrêt Lassana Diarra, le joueur tente même de rompre unilatéralement son contrat avec Saint-Étienne, gelant définitivement ses relations avec le club.

ASSE : Pierre Ekwah de retour après son prêt

Après un premier transfert raté vers Levante, l'ASSE trouve une issue temporaire lors du mercato d'hiver 2026 en le prêtant en Championship, du côté de Watford, où il a pu retrouver du temps de jeu.

Un départ vers la Belgique lors du mercato ?

De retour de son prêt en Angleterre, Pierre Ekwah est contractuellement lié aux Verts jusqu'en 2029, mais son avenir s'écrit tout sauf à Geoffroy-Guichard.

Alors que le club cherche à faire partir le milieu défensif lors du mercato, l'offensive du RSC Anderlecht pourrait arranger tout le monde.

Le prestigieux club belge, en quête de puissance et de technicité devant sa défense, serait intéressé par Pierre Ekwah, a en croire les informations de Sacha Tavolieri.

Pour Saint-Étienne, l'heure est au réalisme : récupérer une partie de sa mise et tourner définitivement la page de ce "fantôme" qui paralyse le mercato stéphanois. Reste à savoir si les Mauves passeront rapidement à l'action avec une offre concrète.