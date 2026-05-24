Prêté à Watford lors du mercato hivernal après des mois de conflit avec l’ASSE, Pierre Ekwah arrive au terme de son aventure anglaise. Sauf retournement de situation, le milieu de terrain doit désormais revenir dans le Forez, où son cas promet déjà d’animer l’intersaison stéphanoise.

L’histoire entre Pierre Ekwah et l’ASSE n’a jamais réellement retrouvé de stabilité après la relégation en Ligue 2. Recruté définitivement par Saint-Étienne à l’été 2025 après la levée de son option d’achat auprès de Sunderland, le milieu défensif avait rapidement affiché son refus d’évoluer à l’étage inférieur. Un choix qui avait plongé toutes les parties dans une impasse pendant plusieurs mois.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec les Verts, Ekwah n’avait finalement disputé aucune rencontre avec l’ASSE cette saison avant son départ vers Watford lors du mercato d’hiver. Le dossier était même devenu particulièrement tendu après la tentative de rupture unilatérale de contrat engagée par le joueur à l’automne. Malgré cela, le club stéphanois avait toujours maintenu sa position. Huss Fahmy évoquait une situation "difficile et regrettable pour toutes les parties" tout en rappelant qu’Ekwah restait juridiquement un joueur de l’ASSE.

Un prêt mitigé en Championship pour Ekwah

Parti retrouver la Championship afin de relancer sa carrière, Pierre Ekwah n’aura finalement jamais totalement réussi à s’imposer à Watford. Son adaptation avait d’abord été très progressive après plusieurs mois sans compétition. Longtemps limité à de courtes entrées en jeu face à Ipswich ou Bristol City, le milieu français avait ensuite commencé à gagner du temps de jeu au printemps.

Titularisé notamment contre Wrexham puis Leicester, Ekwah avait laissé entrevoir certaines qualités dans l’entrejeu : impact physique, volume de course et capacité à casser les lignes balle au pied. Il avait également été impliqué dans l’égalisation arrachée contre Sheffield Wednesday après une frappe repoussée par le gardien adverse.

Mais son bilan global reste modeste. Sur la deuxième partie de saison, il n’aura disputé que quelques rencontres avec Watford, alternant titularisations, entrées en jeu et longues périodes passées hors du groupe. Les dernières semaines ont d’ailleurs confirmé cette tendance avec plusieurs matches vécus depuis le banc ou même en dehors de la feuille de match.

L’ASSE va devoir trancher rapidement

L’option d’achat négociée par Watford, estimée autour de 7,5 millions d’euros, ne devrait donc pas être levée. Dans ces conditions, Pierre Ekwah doit logiquement revenir à l’ASSE cet été. Une perspective qui pose immédiatement une question centrale : que faire désormais d’un joueur dont la rupture avec le club semblait consommée il y a encore quelques mois ?

Sportivement, son profil continue pourtant d’intriguer. À seulement 24 ans, l’ancien joueur de Sunderland conserve une vraie cote sur le marché anglais grâce à ses qualités athlétiques et son potentiel. Mais son absence prolongée de compétition et l’échec relatif de son prêt compliquent aujourd’hui sa valorisation.

Du côté stéphanois, plusieurs options existent désormais : tenter une réintégration progressive, trouver un nouveau prêt ou chercher un transfert définitif afin d’éviter une nouvelle saison sous tension. Une chose paraît toutefois certaine : le dossier Pierre Ekwah sera l’un des grands sujets du mercato estival de l’ASSE.