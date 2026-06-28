Les maillots ASSE 2026-2027 seront dévoilés le 8 juillet. Un rendez-vous très attendu par les supporters stéphanois. En attendant la révélation officielle, plusieurs indices permettent déjà d'en savoir un peu plus sur la nouvelle collection Hummel, qui accompagnera les Verts dans leur quête d'un retour immédiat en Ligue 1.

L'été est aussi celui des nouveaux maillots. Chaque saison, les supporters de l'AS Saint-Étienne attendent avec impatience la présentation des nouvelles tuniques qui accompagneront leur équipe. Il faudra patienter jusqu'au 8 juillet pour découvrir officiellement les maillots de la saison 2026-2027.

Ce lancement revêt une importance particulière puisque Hummel poursuit son aventure avec l'ASSE. L'équipementier danois a récemment prolongé son partenariat pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2029. Une marque de confiance qui s'inscrit dans la durée et qui doit permettre au club de conserver une identité visuelle forte.

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Un lancement qui fait participer les supporters

Comme souvent ces dernières années, Hummel mise sur une communication soignée pour accompagner la sortie des nouveaux maillots. En effet, des membres de l'association Les Bedos au Cœur Vert ont participé au tournage du court-métrage qui servira de support au lancement officiel.

Une initiative qui témoigne de la volonté d'associer les supporters à la vie du club. Une proximité toujours appréciée par le peuple vert, particulièrement attaché aux symboles et à l'identité stéphanoise.

Le suspense reste entier concernant le design des maillots domicile, extérieur et third. Les premières images devraient donc être dévoilées le 8 juillet.

Les tenues d'entraînement de l'ASSE dévoilées dès cette semaine

Avant même la présentation officielle des maillots de match, les supporters auront un premier aperçu de la nouvelle collection Hummel.

Les joueurs d'Ian Cathro retrouvent en effet les terrains dès le 1er juillet pour lancer leur préparation estivale. Ils porteront à cette occasion les nouvelles tenues d'entraînement.

Toujours selon nos informations, Hummel a opté pour une collection composée de deux coloris principaux : un vert sapin et un blanc. Le design repose sur un motif en triangles, offrant un rendu moderne et particulièrement réussi.

Une gamme qui devrait séduire les supporters avant même la découverte des maillots officiels.

Reste désormais à espérer que cette réussite esthétique se traduira également sur le terrain. Après une saison qui s'est conclue par une relégation, une seconde par une non-montée, l'ASSE n'aura qu'un objectif : retrouver immédiatement la Ligue 1. Les nouvelles couleurs sont prêtes. Il appartient désormais aux hommes d'Ian Cathro de les faire briller.