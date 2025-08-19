Le mercato continue de battre son plein dans le Forez. Si une accalmie est en cours concernant les arrivées, des départs sont toujours attendus. Formé à l’ASSE, Cheikh Fall s’apprête à filer à Pau.

L’AS Saint-Étienne a vécu un été agité sur le marché des transferts, avec plusieurs départs notables qui marquent une étape importante dans la reconstruction de l’effectif. Le club, en quête d’allègement de sa masse salariale et de renouveau sportif, a vu plusieurs cadres quitter le navire.

De nombreux départs dans ce mercato

Dans le secteur défensif, Yunis Abdelhamid, 37 ans, a quitté l’ASSE pour rejoindre l’AS FAR Rabat au Maroc, mettant fin à 1 saison délicate sous le maillot vert. Anthony Briançon, libre de tout engagement, a quant à lui signé avec le Pau FC en Ligue 2, tandis que Pierre Cornud a été transféré au Maccabi Haïfa en Israël. Léo Pétrot a quitté l’ASSE livbre pour Elche. Darling Bladi a signé au Betis en Espagne. Enfin, Beres Owusu a été prêté au Grazer AK en Autriche.

Le milieu de terrain a également connu des mouvements. Louis Mouton a rejoint Angers SCO, et Lamine Fomba a choisi de poursuivre sa carrière au Servette FC en Suisse.

L’ASSE a vu les départs de certains jeunes joueurs ont été prêtés ou transférés pour gagner du temps de jeu et de l’expérience comme Ayman Aiki a été transféré au SC Bastia. Le jeune joueur n’est pas le seul concerné par un départ cet été en attaque. Ibrahim Sissoko a été transféré au VfL Bochum en Allemagne. Ibrahima Wadji a quitté le club pour s’engager avec le PFK Turan Tovuz en Azerbaïdjan

Avec ces mouvements, l’ASSE amorce un nouveau chapitre, déterminée à se reconstruire et à préparer l’avenir tout en réduisant sa masse salariale. L’été 2025 restera ainsi comme une période charnière pour les Verts, qui devront rapidement trouver un nouvel équilibre pour retrouver la Ligue 1.

Cheikh Fall quitte l’ASSE

Ce mardi, Le Progrès nous a informé du départ de Cheikh Fall pour Pau, a 1 an de la fin de son contrat. Une information que nous pouvons vous confirmer. Si le milieu formé au club part libre, l’ASSE garde 50% à la revente.