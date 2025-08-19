Après avoir bouclé une longue liste de renforts, l'ASSE attaque la dernière ligne droite du mercato estival. Plusieurs Stéphanois sont poussés vers la sortie. Parmi eux, Cheikh Fall était annoncé proche d'un club de Ligue 2. Le milieu est désormais officiellement engagé dans un nouveau projet.

L'ASSE poursuit son dégraissage

Avec les départs de Yunis Abdelhamid, Léo Pétrot ou encore Ibrahim Sissoko, l’AS Saint-Étienne a profité du mercato estival pour alléger son effectif et se séparer de plusieurs indésirables. Et l’opération est loin d’être terminée. C’est désormais au tour de Cheikh Fall de quitter le Forez.

Devenu professionnel en 2023, le milieu sénégalais n’a jamais réussi à confirmer au haut niveau. Pourtant, il s’était imposé comme un élément incontournable dans l’effectif de Razik Nedder lors de la saison 2022-2023. Ses performances lui avaient même ouvert les portes de la Ligue 2, avec une première apparition face à Valenciennes en juin de la même année.

Mais depuis, celui qui s’était fait remarquer pour ses qualités en N3 n’a disputé que trois petites rencontres avec l’équipe première. Un bilan trop maigre pour espérer s’inscrire durablement dans le projet porté par Kilmer Sports.

Fall officiellement Pallois

Capitaine de la réserve de l’ASSE, Cheikh Fall était annoncé depuis plusieurs heures du côté du Pau FC. Les dirigeants stéphanois auraient même négocié un pourcentage de 50 % à la revente du milieu de terrain.

C’est désormais officiel : à un an de la fin de son contrat, Cheikh Fall quitte le Forez et s’installe dans les Pyrénées-Atlantiques.

"Le Pau FC et l'ASSE se sont mis d'accord sur le transfert définitif du jeune milieu sénégalais, communique le Pau FC sur ses réseaux sociaux. Après 3 saisons d'apprentissage chez les Verts, il rejoint le Béarn où il portera le numéro 6"