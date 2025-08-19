De Louis Mouton à Victor Lobry, en passant par Kenny Rocha Santos ou Vincent Pajot, plusieurs anciens joueurs verts de l’ASSE se sont illustrés ce week-end. Retour sur leurs performances contrastées.

Titulaire avec le SCO d’Angers face au Paris FC, Louis Mouton n’a pas connu la soirée espérée. Après une première période encourageante et beaucoup d’impact au milieu, l’ancien milieu stéphanois a été exclu à la 57e minute pour un tacle jugé trop appuyé sur Timothée Kolodziejczak, autre ex-Vert, capitaine du PFC. Frustré mais lucide, Mouton a reconnu son erreur après la rencontre : « Je suis déçu d’avoir laissé mes potes à 10 contre 11. » Malgré cette infériorité numérique, le SCO s’est imposé 1-0 grâce à Esteban Lepaul. De son côté, Jean-Philippe Krasso, aligné d’entrée, a été discret avant de céder sa place à l’heure de jeu. Mathieu Cafaro, lui, est entré en fin de rencontre pour aider son équipe recoller au score, en vain.

Les anciens Verts Charles Abi toujours absent mais Kenny Rocha buteur décisif

Pendant ce temps, d’autres anciens Verts poursuivaient leur aventure. Du côté du FC Rouen, Charles Abi est resté indisponible, blessé. Mais ses coéquipiers ont décroché un point précieux à Dijon (1-1) grâce à un penalty transformé par Kenny Rocha-Santos, solide dans l’entrejeu et décisif sur cet exercice. À Annecy, c’est un autre ex-Stéphanois, Vincent Pajot, qui a ouvert le score face à Dunkerque. Son but n’a toutefois pas suffi puisque les Reds ont finalement partagé les points (2-2).

Victor Lobry en passeur décisif avec Amiens

Enfin, la bonne note du week-end est venue d’Amiens. Titulaire dans l’entrejeu, Victor Lobry a brillé en délivrant une passe décisive sur l’ouverture du score face au Red Star. Une contribution importante qui a lancé son équipe vers une belle victoire 3-1. Un geste technique et une influence dans le jeu qui rappellent les qualités qu’il avait parfois montrées dans le Forez.

Ce week-end de Ligue 2 aura donc offert un panel complet d’émotions pour les anciens joueurs de l’ASSE : la déception d’un carton rouge pour Mouton, la régularité de Pajot, la justesse technique de Lobry et l’efficacité de Rocha-Santos. Autant de parcours à suivre de près, preuve que les Verts continuent de rayonner un peu partout dans l’Hexagone.