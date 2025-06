Après trois saisons à l'ASSE, Anthony Briançon tourne la page. Le défenseur central, capitaine en Ligue 2, s’engage avec un nouveau club. Son objectif : retrouver du temps de jeu, après une saison délicate

Anthony Briançon a définitivement refermé le chapitre stéphanois cette saison. Arrivé à l’ASSE en 2022 après une décennie à Nîmes, l’ex-capitaine n’a disputé que quelques minutes cette saison, miné par les blessures et relégué dans la hiérarchie défensive. Une situation difficile pour ce guerrier reconnu, qui a vu le club retrouver la Ligue 1 sans pouvoir pleinement y participer.

Sur Instagram, le joueur de 29 ans a adressé un message fort aux supporters : "Je quitte Sainté avec le sentiment d’avoir tout donné". Une déclaration sincère, saluée par le Peuple Vert. Ce dernier garde en mémoire son implication et son leadership lors des campagnes en Ligue 2.

Briançon s'offre un nouveau challenge

L’ancien nîmois ne quitte pas seulement Saint-Étienne, il fait un pari sur l’avenir en rejoignant le Pau FC, comme révélé par nos soins. Le club, solide pensionnaire de Ligue 2, cherche à consolider sa défense et offrir un cadre expérimenté à son effectif. Le profil de Briançon colle parfaitement à cette ambition. Un joueur charismatique, habitué aux batailles, capable de guider ses coéquipiers sûr et en dehors du terrain. C'était son rôle de capitaine lors de la montée de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1. C'était il y a plus d'un an, durant de l'exercice 2023-2024.

Ce choix s’inscrit aussi dans une volonté claire de rebond pour le défenseur. Ce dernier est désireux de retrouver du rythme et de redevenir un acteur majeur de son équipe. Le Pau FC lui offre un cadre propice à ce renouveau, loin de la pression intense d’un club historique, comme l'ASSE.

Un nouveau chapitre à écrire pour le joueur

En signant à Pau, Briançon ne quitte pas seulement l’ASSE, il a encore la volonté de transmettre et de performer. Son expérience en Ligue 1 et Ligue 2 sera précieuse pour un club qui vise d’abord le maintien avant de regarder plus haut.

Dans un environnement familial et chaleureux, le défenseur va pouvoir s’épanouir à nouveau, tout en continuant à écrire son histoire dans le monde du football professionnel. Une opportunité pour le Pau FC de frapper un joli coup sur le marché, en s’attachant les services d’un joueur encore capable de faire la différence.