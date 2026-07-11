Le mercato de l'AS Saint-Étienne s'accélère sérieusement. Après une saison frustrante achevée aux portes de la Ligue 1 lors des barrages, les Verts s'activent pour renforcer leur effectif afin de viser la montée directe. Selon les informations du média hongrois Nemzeti Sport, le club du Forez est sur le point de boucler l'arrivée d'une recrue internationale.

L'ASSE aurait trouvé un accord total avec le club suédois de l'AIK Solna pour le transfert d'Áron Csongvai. Ce milieu de terrain défensif de 25 ans, double international hongrois, s'apprête à découvrir la France. Après avoir attiré Mamour Ndiaye de Norvège, c'est vers le pays voisin que le club ligérien se serait tourné.

Polyvalent, capable de dépanner avec brio en défense centrale, Csongvai dispute actuellement ce samedi à 15h son tout dernier match en Suède face à Mjällby. Malgré le départ imminent du joueur, son entraîneur José Riveiro tenait absolument à l'aligner une ultime fois en raison d'une cascade de blessures dans l'effectif. C'est sa 52ᵉ et donc probable dernière apparition sous le maillot de l'AIK (pour 4 buts et 4 passes décisives).

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Visite médicale programmée ce lundi

Le dossier avancerait à vitesse grand V. Le joueur aurait son voyage prévu dès ce dimanche vers la France. Ce lundi, ce sera au tour du passage de la traditionnelle visite médicale à Saint-Étienne. Si les examens médicaux se révèlent concluants, le joueur signera officiellement son contrat dans la foulée et deviendra l'un des piliers du projet de remontée de l'ASSE pour la saison à venir.

Une excellente pioche sur le papier pour apporter du muscle, de l'expérience européenne et de la polyvalence au milieu de terrain stéphanois.

L'ASSE tiendrait alors sa cinquième recrue du mercato estival avec l'arrivée d'Áron Csongvai attendue dans les prochaines heures. Après les départs de Florian Tardieu et Abdoulaye Kanté notamment, Ian Cathro avait besoin de nouveaux visages pour composer son milieu de terrain.