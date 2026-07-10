L'AS Saint-Étienne a officialisé l'arrivée de Mamour N'diaye. En provenance de Sarpsborg, pensionnaire de l'élite norvégienne, le gardien sénégalais rejoint les Verts pour pallier le départ de Brice Maubleu, qui s'est engagé avec le Pau FC. Au-delà de ce remplacement immédiat, l'ASSE prépare déjà l'avenir en recrutant un portier capable de bousculer, à terme, la hiérarchie établie.

L'ASSE poursuit son mercato avec une nouvelle recrue au poste de gardien. Le club forézien a confirmé la signature de Mamour N'diaye, qui débarque de Sarpsborg. Si Gautier Larsonneur reste le numéro un incontesté et dispose encore de deux années de contrat, les dirigeants stéphanois anticipent déjà les prochaines saisons. Avec ce recrutement, ils s'attachent les services d'un gardien à fort potentiel, destiné à monter en puissance et à s'imposer progressivement comme un véritable concurrent au poste.

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Les premiers mots de Mamour N'diaye et Loic Perrin (ASSE)

Mamour Ndiaye : "L'ASSE est un club historique, que tout le monde espère connaître dans sa carrière. Je suis impatient de faire mes premiers pas en Vert. Ici, mon adaptation sera facilitée par ma maîtrise du français. J'ai envie de faire la connaissance de tous les supporters de ce club, de tous les Stéphanois en général. Je suis prêt à tout pour défendre les couleurs de ce club."

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "Mamour correspond au profil que l'on recherchait pour compléter notre effectif : c'est un gardien jeune, avec une marge de progression, qui a déjà acquis du temps de jeu dans un championnat de première division. Il arrive dans ce rôle de numéro deux, pour pousser Gautier Larsonneur vers le haut et profiter, dans le même temps, de son expérience pour grandir de son côté."

Ce dossier aura connu plusieurs rebondissements mais il aura finalement été à son terme, Mamour Ndiaye est le nouveau gardien stéphanois.