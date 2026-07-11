L'attente prend fin ! Ce samedi à 18 heures, l'AS Saint-Étienne dispute son premier match de préparation de l'été face au FC Biel-Bienne. Si vous comptez vous rendre à Andrézieux-Bouthéon pour assister à cette première sortie des joueurs d'Ian Cathro, voici les principales informations à connaître.

Le coup d'envoi de la préparation estivale sera donné ce samedi à l'Envol Stadium. Quelques jours après la reprise de l'entraînement, les Verts retrouvent enfin le terrain pour une première opposition face au FC Biel-Bienne, pensionnaire de troisième division suisse. Au-delà du résultat, cette rencontre permettra aux supporters de découvrir les premières orientations d'Ian Cathro, les nouvelles recrues ainsi que les jeunes susceptibles de se rapprocher du groupe professionnel.

Billetterie : des places encore disponibles

Les supporters qui souhaitent assister à la rencontre peuvent encore réserver leur place. Le tarif unique est fixé à 6 euros, tandis que l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.

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Le match se disputera à 18 heures à l'Envol Stadium, situé rue Dorine Bourneton à Andrézieux-Bouthéon. Les portes ouvriront suffisamment tôt pour permettre aux spectateurs de s'installer avant le coup d'envoi. Comme lors des précédentes rencontres disputées dans cette enceinte, il est conseillé d'arriver en avance afin de faciliter l'accès au stade.

Une première sortie face à Biel-Bienne très attendue

Cette rencontre marquera les débuts de l'ASSE version 2026-2027. Les regards seront naturellement tournés vers les nouvelles recrues, mais aussi vers les choix d'Ian Cathro pour cette première opposition de l'été. Le technicien écossais devrait profiter de cette rencontre pour répartir le temps de jeu entre une grande partie de son effectif.

Face à un adversaire suisse en pleine préparation lui aussi, l'objectif sera avant tout de retrouver des repères collectifs et d'accumuler des minutes. Pour le Peuple Vert, il s'agira surtout de renouer avec le plaisir de voir évoluer les hommes de Cathro après plusieurs semaines sans compétition. Le début d'un chemin qui doit mener l'ASSE vers la Ligue 1 !

Les informations à retenir