Le dégraissage était l'une des priorités de ce mercato estival pour Kilmer Sports. L'ASSE disposait d'un effectif large qui devait être régénéré. Si beaucoup de départs ont déjà été actés, Dylan Batubinsika pourrait lui aussi quitter le Forez dans les prochains jours.

Entre les joueurs en fin de contrat (Abdelhamid, Pétrot, etc) et les éléments transférés (Sissoko, Cornud, etc), l'ASSE a allégé son effectif cet été. De quoi permettre d'intégrer des recrues correspondant au projet club, mais aussi de donner du temps de jeu à un jeune joueur comme Luan Gadegbeku. Plusieurs départs pourraient toutefois encore intervenir. Yvann Macçon est par exemple à la recherche d'un nouveau projet. Sa visite médicale ratée au Servette FC risque cependant de lui porter préjudice. Benjamin Bouchouari suscite de son côté l'intérêt du PAOK Salonique. Enfin, c'est Dylan Batubinsika qui est poussé vers la sortie. Le défenseur central congolais doit se trouver un point de chute.

Batubinsika proposé à Anderlecht

Ces dernières semaines, Dylan Batubinsika s'entraîne à l'écart du groupe professionnel. L'ancien titi parisien a même été autorisé à suivre son programme individualisé à l'étranger (au Portugal, puis en Belgique) pendant un certain temps. La sortie lui est clairement indiquée et le défenseur central, acteur majeur de la remontée de l'ASSE dans l'élite il y a deux saisons, envisage lui aussi un départ.

Avec son frère, qui s'occupe de sa carrière depuis peu, Batubinsika est donc à l'affût d'opportunités intéressantes. Le défenseur central de 29 ans ne veut pas aller n'importe où et a par exemple déjà refusé des approches venant de Turquie et des pays du Golfe. S'il a étudié des offres grecques et israéliennes, rien n'est allé au bout pour le moment.

"Batu" continue donc d'être proposé à différentes écuries. Sacha Tavolieri nous apprend sur X que le nom de l'international congolais a par exemple été soufflé à Anderlecht. Mais le club belge, actuellement à la recherche d'un défenseur central, n'est malheureusement pas intéressé.