Le FC Martigues vit l’une des chutes les plus spectaculaires du football français. Encore pensionnaire de Ligue 2 la saison dernière, le club provençal a été sanctionné et rétrogradé en... départementale. Une rétrogradation administrative décidée par la commission régionale de contrôle des clubs de la Ligue Méditerranée, révélée par La Provence.

Nous sommes au début des années 90 et le FC Martigues va vivre ses plus belles heures de gloire. Tout commence avec l’arrivée de Michel Bérard, qui s’entoure alors de Christian Sarramagna, ex joueur de l'ASSE, pour redonner vie au club, alors menacé par de graves difficultés financières. Avec des recrutements malins et l’appui de cadres expérimentés comme Henri Canet, mais aussi l’éclosion de jeunes talents tels qu’Ali Benarbia ou David Mazzoncini, le FCM va créer la surprise.

En 1993, Martigues arrache sa place en D1 au terme d’un sprint final héroïque face à Cannes, Istres puis Créteil, devant des stades Turcan en fusion, parfois trop petits pour contenir l’enthousiasme populaire. La capacité est alors portée à plus de 11 500 places pour accompagner cette épopée inattendue.

Martigues, une forteresse imprenable dans les années 90 !

Dans l’élite, le FCM débute avec le plus petit budget, mais parvient à se maintenir la première saison grâce à la rétrogradation administrative de l’OM. L’année suivante, sous les ordres de René Exbrayat, le club réalise une saison de prestige, terminant 11ᵉ. Turcan devient une forteresse, où même le futur champion, le FC Nantes, ne s’impose pas. Martigues accroche Bordeaux, Paris et offre des souvenirs mémorables, comme ce lob de 45 mètres de Maurice Bouquet (un autre ex-stéphanois) sur Bernard Lama. Des moments gravés dans la mémoire des supporters.

Passée cette épopée, Martigues alternait le bon et le moins bon jusqu'à retrouver la Ligue 2 l'an passé. Sportivement, Martigues avait terminé 17ᵉ en 2024-2025, synonyme de relégation en National. Mais très vite, les difficultés financières du club sont venues aggraver la situation. Début juillet, la DNCG avait prononcé une exclusion des compétitions nationales, renvoyant le FCM en Régional 1.

Le club espérait alors repartir sur de nouvelles bases au 7ᵉ échelon, mais c’est une sanction encore plus lourde qui vient de tomber : la rétrogradation en District, le niveau départemental, soit sept divisions plus bas que la Ligue 2. En l’espace de quelques semaines, le club est ainsi passé de la vitrine du football professionnel à l’anonymat des championnats amateurs.

Une décision contestée

Pour justifier cette nouvelle sanction, la commission régionale a pointé du doigt des garanties financières jugées insuffisantes. Pourtant, du côté de Martigues, le président Thierry Erisson assure que la situation s’est améliorée. Celui-ci affirme que le club dispose désormais d’une « gestion saine » et a annoncé son intention de faire appel de la décision.

Le FCM devait initialement lancer sa saison en Régional 1 face au Berre Sporting Club, avec un nouvel entraîneur, Salimou Mramboini. Mais ce projet est désormais suspendu à l’issue de la procédure d’appel.

Le vertige d’une chute historique

De la Ligue 2 au District en quelques mois : une telle descente aux enfers est rarissime dans l’histoire du football français. Le FC Martigues, qui avait déjà connu des années fastes dans les années 1990 avec une apparition en Ligue 1, se retrouve désormais au plus bas échelon du football français.

L’avenir du club est désormais incertain. S’il est contraint d’évoluer en 9ᵉ division cette saison, le chantier pour retrouver le haut niveau sera colossal. Une reconstruction sportive et financière sera nécessaire pour espérer redonner vie à ce club historique des Bouches-du-Rhône.