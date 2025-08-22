Après deux journées déjà riches en buts et en rebondissements, la Ligue 2 reprend ses droits ce week-end avec une 3ᵉ journée pleine de promesses. Entre favoris en quête de confirmation, promus désireux d’exister et outsiders déjà à l’affût, les enjeux sont multiples. Les Verts, en tête d'un groupe à 4 points, cherchera à se détacher...

En tête du championnat après sa large victoire contre Rodez (4-0), l’AS Saint-Étienne se déplace à Boulogne samedi soir (20h). Sur le papier, le promu repêché part largement outsider face aux Verts, mais gare à l’excès de confiance. Les Stéphanois devront confirmer leur statut de favori et continuer à marquer les esprits.

Amiens, déjà le poil à gratter ?

Avec 4 points en deux matchs, Amiens a réussi un bon départ, notamment grâce à son succès sur la pelouse du Red Star (1-3). Les Picards reçoivent Annecy vendredi, une belle occasion de s’installer dans le haut du tableau. Mais attention : les Haut-Savoyards, frustrés après avoir laissé échapper une victoire face à Dunkerque (2-2), viendront avec des intentions.

Deux clubs fraîchement relégués, deux ambitions de retour immédiat : Reims et Montpellier sont attendus. Les Rémois, vainqueurs de Guingamp (1-0), se déplacent lundi soir à Pau pour un choc entre deux équipes invaincues. L’affiche pourrait déjà donner une hiérarchie entre prétendants.

Montpellier, de son côté, se rend à Troyes samedi (14h). Portés par leur victoire dans le temps additionnel au Mans (1-2), les Héraultais veulent lancer une série positive.

Nancy veut surfer sur sa dynamique

Vainqueur de Boulogne (1-0), Nancy se déplace à Dunkerque vendredi. Face à l'ex-tube de la saison dernière, les Lorrains ont l’occasion de confirmer leur bon début de saison et de rester dans le premier tiers du classement.

Rodez, lanterne rouge après deux matchs sans marquer (0-4 contre l’ASSE, 0-0 face à Nancy), doit absolument se relancer à domicile face à Laval. Même constat pour Annecy, en difficulté et contraint de jouer ses matchs délocalisés à Dijon, qui se rend à Amiens. Deux rencontres déjà importantes dans la lutte pour le maintien.

Le multiplex de vendredi

📅 Vendredi 22 août 2025 – 20h00

Amiens SC 🆚 FC Annecy

Dunkerque 🆚 Nancy

Rodez AF 🆚 Laval MFC

Clermont 🆚 Grenoble

Le Mans FC 🆚 SC Bastia

📅 Samedi 23 août 2025

14h00 : Troyes 🆚 Montpellier

14h00 : EA Guingamp 🆚 Red Star FC

20h00 : Boulogne 🆚 AS Saint-Étienne

📅 Lundi 25 août 2025 – 20h45

Pau FC 🆚 Reims