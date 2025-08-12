Dégraissage XXL, effectif renforcé, nouvelles arrivées dans le staff : l'ASSE vit un été mouvementé. Plusieurs dossiers ne sont cependant pas encore tranchés, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées.

Si les dirigeants doivent gérer plusieurs situations personnelles compliquées en ce mois d'août, celle de Gautier Larsonneur devrait prochainement être réglée. Comme révélé hier soir dans le Sainté Night Club (vidéo ci-dessous) et évoqué par Mohamed Toubache-TER, des discussions sont en cours pour une prolongation de contrat du portier stéphanois. Celles-ci sont même bien engagées, selon nos informations.

Le club ne devrait donc pas voir Larsonneur partir libre de tout contrat dans un an. Quoi qu'il en soit, l'ancien brestois sera le numéro 1 dans les cages vertes cette saison, devant Brice Maubleu et Noa Delacroix. Le gardien né en 2006 a en effet doublé Issiaka Touré dans la hiérarchie. Un prêt n'est d'ailleurs pas totalement à exclure pour ce dernier.

Des départs encore attendus

Après avoir laissé partir l'ensemble des joueurs en fin de contrat en juin 2025, l'ASSE a continué de dégraisser (Sissoko, Cornud, Fomba, etc). Et cela ne devrait pas s'arrêter là. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, qui suivent actuellement un programme d'entraînement individualisé, pourraient s'en aller d'ici la fin du mercato Le défenseur central congolais s'est entraîné quelques jours au Portugal et s'entretient désormais en Belgique. Alors qu'il a changé d'agent et est désormais représenté par son frère, Batubinsika a fait l'objet de quelques intérêts ces dernières semaines. L'ancien titi parisien a par exemple décliné une offre turque. Son avenir pourrait s'écrire en Grèce ou en Israël, où il dispose de quelques touches.

En ce qui concerne Mickaël Nadé, la situation n'a pas beaucoup évolué et tout laisse penser qu'il sera de la partie samedi contre Rodez. Les intérêts anglais ou américains évoqués la semaine dernière sont pour certains relativement anciens. Plusieurs clubs se sont renseignés récemment, Lecce par exemple, mais rien de concret à signaler pour le moment.

Au milieu de terrain, l'ASSE est dans l'attente d'avancées à propos de Pierre Ekwah et de Benjamin Bouchouari. Le premier cité n'est pas présent au Centre sportif Robert-Herbin et ne souhaite pas évoluer en deuxième division. Pour autant, les prétendants ne se bousculent pas et il semble peu probable que des offres supérieures au montant de l'option d'achat (6 M€) arrivent sur la table des dirigeants. Le milieu de terrain marocain, lui, intéresse toujours Trabzonspor mais aussi le PAOK Salonique. Il ne rejoindra cependant pas l'Olympique Lyonnais.

Enfin, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont également des envies d'ailleurs. Mais le club se montre pour le moment très ferme et assure qu'il ne cèdera pas, sauf offre complètement déconnectée du marché. Des propositions pourraient arriver prochainement pour l'attaquant belge. Le Paris FC et Wolverhampton suivent sa situation et rencontrent des difficultés dans le dossier Matthis Abline (FC Nantes). De quoi imaginer que ces écuries pourraient se rabattre sur Lucas Stassin...

L'ASSE va temporiser dans le sens des arrivées

Après avoir beaucoup recruté la semaine dernière (Ferreira, Annan, Stojkovic), les prochains jours s'annoncent plus calmes pour les Verts. Kilmer Sports rentre désormais dans une nouvelle phase du mercato. Certains ajustements seront effectués en fonction des départs et des opportunités de marché pourraient être saisies. Mais les principaux points faibles ont été comblés et l'urgence n'est plus là.

L'ASSE se renseigne sur certains profils pour le côté gauche de sa défense, par exemple. Des numéros 6 sont aussi observés, comme révélé sur le site il y a quelques jours. Le club est également à l'affût pour un milieu créateur. Des discussions avaient été engagées avec un bon joueur d'un championnat européen hors Big 5. Celles-ci ne sont pas allées plus loin aux dernières nouvelles.

Plusieurs mouvements sont donc encore possibles d'ici le 1er septembre. Et ce même si le gros du travail a déjà été effectué.