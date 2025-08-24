Alors qu’il ne reste qu’une semaine avant la clôture du mercato, l’avenir de Lucas Stassin à l’ASSE reste incertain. L’attaquant belge a enfin connu sa première titularisation de la saison face à Boulogne-sur-Mer (victoire 1-0 grâce à Davitashvili), mais la question de son avenir dans l’effectif stéphanois demeure. Rennes est notamment intéressé mais n’en fait pas une priorité pour l’heure.

Lucas Stassin avait jusque-là dû se contenter d’observer ses coéquipiers avant d’entrer en jeu en fin de partie face à Rodez, il y a 8 jours. Ce week-end, à Boulogne-sur-Mer, le jeune buteur belge a enfin eu l’opportunité de débuter la rencontre après son retour de blessure. Aligné en pointe, il s’est montré généreux dans ses courses et appliqué, même s’il n’a pas trouvé l’ouverture.

La victoire des Verts (1-0, but de Davitashvili) met en lumière la solidité du collectif. La prestation sérieuse de Stassin pourrait toutefois lui permettre de redevenir très vite le choix numéro 1 en pointe pour Eirik Horneland.

Lucas Stassin vers un départ de l’ASSE ?

Le calendrier joue contre lui : il ne reste plus qu’une semaine avant la fin du mercato, et plusieurs clubs se seraient déjà renseignés sur sa situation. À 20 ans, l’attaquant international espoirs belge ne souhaite pas passer une saison en Ligue 2.

Du côté de l’ASSE, la réponse à la question est toute trouvée, il est hors de question de se séparer d’un homme auteur de 12 buts en Ligue 1 la saison passée. Les dirigeants stéphanois savent que le mercato est encore susceptible de bouger, et s’attendent à être attaqués pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, notamment.

Rennes a l’affût en fin de mercato

Comme évoqué par le compte Twitter, Transfert Radar, le Stade Rennais serait intéressé par l’attaquant belge de l’ASSE. Ouest France a fait le point sur les pistes offensives des bretons. Alors que la piste Conrad Harder prend du plomb dans l’aile, malgré un accord total, le SRFC étudie d’autres pistes. Les bretons avaient pourtant un accord avec le Sporting et le buteur avant l’irruption du Milan AC dans le dossier.

Rennes pourrait alors se tourner sur la piste menant à Esteban Lepaul mais Angers réclame une somme au delà de 20 millions d’euros, ce qui ne convient pas aux Rouges et Noirs. Le club d’Ile et Vilaine a aussi le nom de Lucas Stassin sur sa liste mais comme pour Lepaul, l’ASSE réclame une somme que le SRFC ne semble pas prêt à débourser.