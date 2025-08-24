L’ASSE s’est imposée 1-0 à Boulogne grâce à un but de Zuriko Davitashvili, parfaitement servi par Aimen Moueffek. Le milieu formé à Saint-Étienne signe une troisième passe décisive et confirme son rôle clé en ce début de saison.

Dans une rencontre fermée et accrochée, l’ASSE a su faire la différence sur un éclair technique. Au cœur de l’action, Aimen Moueffek. Déjà auteur de deux passes décisives lors du match contre Laval en ouverture, le milieu stéphanois a encore brillé samedi soir en délivrant un caviar pour Zuriko Davitashvili, buteur décisif.

Avec trois passes décisives en autant de rencontres, Moueffek affiche une régularité impressionnante et s’impose comme un véritable moteur du collectif. Sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes offrent à l’ASSE une arme précieuse dans l’entrejeu.

Le symbole d’un retour en pleine lumière

Au-delà de son apport offensif, le match de Boulogne a marqué un tournant pour le joueur formé au club. Pour la première fois depuis le 29 septembre 2024 (2-2 à Nantes), Aimen Moueffek a disputé l’intégralité d’une rencontre. Combatif et infatigable, il a répondu présent dans les duels et apporté un équilibre essentiel au milieu stéphanois.

Son investissement et sa régularité sont de bon augure pour un joueur qui a parfois été freiné par les blessures et le manque de continuité. Cette pleine titularisation pourrait bien marquer le début d’une nouvelle étape dans sa carrière chez les Verts.

La communion avec les supporters de l'ASSE

À la fin du match, Moueffek a pris le temps de savourer la victoire avec les supporters stéphanois, venus en nombre pour pousser leur équipe. Un moment fort qui illustre le lien fort entre le milieu et le peuple vert.

Interrogé après la rencontre, il a livré une analyse lucide : « C'était dur, un vrai match de Ligue 2. Il n'y avait pas d'espaces, l'équipe adverse était bien resserrée. Ce n'est pas facile de se procurer des occasions. Il y aura des matchs comme ça et d'autres où on aura moins la balle. L'important, c'est les trois points. Gagner, c'est le plus important. »

Un discours plein de maturité qui résume parfaitement l’état d’esprit stéphanois : pragmatique, solidaire et résolument tourné vers l’objectif principal, la victoire. Avec ce succès à Boulogne, l’ASSE envoie un signal fort à la concurrence et confirme qu’elle peut compter sur un Aimen Moueffek plus influent que jamais.