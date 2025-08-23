Après son carton face à Rodez (4-0) au Chaudron, l’ASSE confirmait samedi soir sa bonne forme en s’imposant sur la pelouse de Boulogne-sur-Mer (1-0), lors de la 3ᵉ journée de Ligue 2. Un succès difficile mais précieux, acquis grâce à un but de Zuriko Davitashvili.

Dès l’entame, les Verts prennent le contrôle du jeu. Ils monopolisent le ballon et campent dans le camp adverse, mais se heurtent à un bloc boulonnais bien organisé. Les promus ferment les espaces et laissent peu d’opportunités aux Stéphanois. Les rares occasions de la première période sont à mettre au crédit de Davitashvili et Boakye, mais Koné, le gardien nordiste, s’interpose à chaque fois. Résultat : 0-0 à la pause malgré une domination nette de l’ASSE qui peine à concrétiser cela au niveau du score.

Davitashvili allume la lumière pour l'ASSE

Au retour des vestiaires, Saint-Étienne accélère. Cardona est tout près d’ouvrir le score sur une tête qui s’écrase sur le poteau après un bon service sur un coup franc de Tardieu. Horneland tente alors d’apporter plus de percussion en lançant Duffus et Cardona. Les occasions se multiplient mais Koné reste intraitable. Duffus est proche d'obtenir un penalty mais l'arbitre de la rencontre décide autrement... assez etrangement ! Il faut finalement attendre le dernier quart d'heure pour voir les Verts trouver la faille : sur un corner joué rapidement, Moueffek sert Davitashvili, qui résiste au marquage et déclenche une frappe sèche du droit. Le ballon termine au fond et libère les siens (0-1, 74ᵉ).

Dans la foulée, Cardona manque de peu le but du break sur un but service de l'international géorgien. Boulogne tente de réagir dans les dernières minutes, mais la défense stéphanoise reste solide. L’ASSE s’impose au forceps et décroche une deuxième victoire consécutive, confirmant son excellent début de saison.

Avec ce succès, les Verts poursuivent leur montée en puissance et affichent leurs ambitions pour le haut du tableau.

