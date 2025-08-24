À quelques semaines de la reprise du championnat d'Arkema Première Ligue les joueuses de l'ASSE se préparent. Début août, les Vertes se sont rendues au Chambon-sur-Lignon dans le cadre d'un stage. En voici les coulisses.

Bien avant la reprise de l’entraînement le 21 juillet, l’AS Saint-Étienne a multiplié les mouvements sur le marché des transferts. Résultat : dix nouvelles joueuses sont venues garnir les rangs stéphanois.

Alice Pinguet est venue sécuriser le poste de gardienne.

Le secteur offensif s’est renforcé avec les arrivées de Sofie Hornemann et Welma Fon.

Le milieu de terrain a gagné en créativité et en puissance avec Laura Hermann, Rachel Corboz et Deborah Bien-Aimé.

Enfin, la défense a été largement remodelée avec Aleksandra Gajić, Kédie Johnson, Héloïse Mansuy et Hallie Meadows.

Avec cet effectif largement remodelé, de nouveaux automatismes sont à trouver. Cela passe aussi par des moments de convivialité lors de la préparation. Du 06 au 09 août, les joueuses de l'ASSE ont vécu un stage très actif au Chambon-sur-Lignon.

Plusieurs joueuses de l'ASSE s'expriment

Au programme de ce stage, cohésion, activités variées comme de l'accrobranche et bien sûr, bonne ambiance ! Une chose est sûre le groupe apprend peu à peu à se connaitre pour le plus grand bonheur de Sébastien Joseph et de son staff.

Sébastien Joseph (coach ASSE) : À la suite du bike and run : Dans tous les cas, dans le travail, dans ce que vous avez fourni. Dans le dépassement de soi. Même celles qui ont fait des erreurs sur le parcours ont couru, la distance qu'était voulu sur au moins une heure de travail c'est ça qui était important. C'est vraiment une partie où on travaille pour soi et aussi pour préparer cette saison.

Sébastien Joseph (coach ASSE) : Avant un nouvel entraînement collectif : "C'est cet état d'esprit, de compétiteur, d'être professionnel. Il faut chercher à faire toujours plus pour nous et l'équipe."

Alexandria Lamontagne (joueuse ASSE) : " ça va, ça fait depuis lundi que je commence à courir doucement petit à petit. Je passe mes séances en salle avec le Kiné, le prépa. On fait beaucoup de renforcement musculaire, de proprioception de cheville. J'avance petit à petit."

Sarah Cambot (joueuse ASSE) :"Le stage se passe très bien. Là, on vient de finir la dernière séance terrain. Il nous reste une petite randonnée physique, pas mal axé sur la cohésion et très intéressant au niveau tactique et technique. Avec le nouveau coach, l'intégration c'est très bien faite. Tout le monde fait les efforts, tout le monde est plutôt en joué pour ce début de saison, donc c'est sympa."