Le mercato a fermé ses portes hier soir à 20h en France. L'ASSE n'a finalement officialisé aucun mouvement ce lundi mais a eu du pain sur la planche en coulisses. Récit de cette journée pleine de rebondissements.

Au vu du début de saison intéressant, l'urgence n'était plus là pour les Verts dans le sens des arrivées. Seule un transfert bonus au milieu de terrain était envisagé lundi matin. L'idée était également de garder Zuriko Davitashvili mais surtout... Lucas Stassin !

L'incroyable feuilleton Stassin

Il y a 24h, les dirigeants stéphanois ne s'attendaient peut-être pas à passer la majorité de leur journée à discuter du cas Lucas Stassin. C'est pourtant bel et bien ce qu'il s'est produit. Aux alentours de midi, le Paris FC a dégainé une offre pour s'attacher les services du buteur belge. Si chaque partie a fait varier le montant de celle-ci lors des fuites dans la presse, la proposition parisienne n'était en tout cas pas à la hauteur des attentes stéphanoises.

Cette offre a toutefois fait réfléchir le board, Stassin ayant notamment été au cœur des discussions lors de la réunion mercato qui se tenait aux alentours de 15-16h au Centre sportif Robert-Herbin. Il faut dire que c'est la première fois de l'été qu'un club sortait réellement le chéquier pour l'attaquant des Verts.

La décision a finalement été prise de rester sur la position tenue depuis début juin. Les Verts auraient demandé jusqu'à 42 millions d'euros bonus compris à en croire Le Parisien, de quoi refroidir les ardeurs du Paris FC. La piste a donc été abandonnée en fin de journée par le club de la capitale, qui reste cependant à l'affût pour un autre stéphanois. Selon Loïc Tanzi, Djylian N'Guessan est toujours dans le viseur des Parisiens, qui ont le droit à un joker franco-français comme tous les autres clubs de l'Hexagone.

Pierre Ekwah parti pour rester ?

Le dossier Pierre Ekwah a lui aussi animé la journée d'hier. Dès lundi matin, le board de l'ASSE a été informé de l'intérêt prononcé de Levante. L'écurie de Liga a toutefois vu son offre être refusée par les Verts, qui n'ont semble-t-il rien voulu entendre jusqu'à minuit, heure de fermeture du marché des transferts espagnol.

Le cas du milieu de terrain de 23 ans ressemble de plus en plus a une bataille d'ego. Ni la réunion de jeudi dernier, ni les récents échanges entre l'ASSE et le joueur / son clan n'ont pu faire avancer la situation. Kilmer Sports veut faire de ce dossier un exemple et tient le bon bout pour le moment, même si le mercato reste ouvert dans certains championnats hors Big 5.

Discussions avec Bardeli, dégraissage pas terminé

Côté arrivées, un milieu de terrain a bien été envisagé jusqu'à hier après-midi. Des contacts ont d'ailleurs eu lieu dans la journée pour Enzo Bardeli (Dunkerque). L'ampleur prise par le dossier Stassin n'a toutefois pas permis à l'ASSE de concentrer toute son énergie sur un potentiel recrutement dans l'entrejeu, qui était de toute façon considéré comme un mouvement "bonus". À noter que l'option d'un joker franco-français reste techniquement possible dans les prochaines semaines et que Modibo Sissoko (Guidars FC, 18 ans) va être prêté avec option d'achat pour de la post-formation. Le milieu malien était à l'essai à l'Etrat ces derniers jours et devrait s'engager avec les Verts, selon Marc Mechenoua.

Enfin, l'ASSE n'a pas du tout avancé sur son dégraissage. Rien d'alarmant là non plus puisque la clôture du marché des transferts interviendra plus tard dans certains championnats. Des pays comme la Belgique (8 septembre), l'Arabie Saoudite (11 septembre) ou encore la Turquie (12 septembre) sont notamment concernés. De quoi tenter de trouver des portes de sortie pour Ben Old (prêt), Benjamin Bouchouari, Yvann Maçon ou encore Dylan Batubinsika. Pour ce dernier, la piste Kocaelispor (SüperLig) avait été mise en stand-by afin d'étudier toutes les options mais va logiquement être réactivée.