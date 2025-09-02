Le mercato estival 2025 a fermé ses portes ce lundi 1er septembre à 20h en France. Si les clubs hexagonaux ne peuvent plus recruter, certains départs restent envisageables pour l'ASSE vers des championnats où le marché est encore ouvert. Plusieurs joueurs stéphanois sont toujours en suspens.

Clap de fin pour le mercato d’été en France. Depuis ce lundi 1er septembre à 20h, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ne peuvent plus officialiser de renforts. Une période de transferts animée du côté de l'ASSE. Pourtant, si les entrées sont désormais figées sauf joker, les sorties vers l’étranger restent juridiquement possibles, et l’AS Saint-Etienne pourrait encore ajuster son effectif dans les prochains jours.

En effet, de nombreux pays n'ont pas encore refermé leur marché, notamment en Europe de l’Est, au Moyen-Orient, en Afrique ou encore en Amérique du Sud. Cela laisse une fenêtre stratégique à la direction stéphanoise pour bouger certains joueurs dont la situation demeure floue ou instable.

Batubinsika, Maçon, Ekwah… les dossiers encore ouverts à l'ASSE

À moins de deux semaines de la reprise post trêve internationale, plusieurs Verts n'ont pas encore de visibilité sur leur avenir.

Batubinsika toujours sans issue… mais le Golfe et la Turquie patientent

Mis à l’écart du groupe professionnel de l'ASSE depuis plusieurs semaines, Dylan Batubinsika n’a pas trouvé preneur avant la fermeture du marché français. Annoncé en Turquie, en Israël ou au Portugal, l’international congolais a vu plusieurs pistes échouer dans les dernières heures du mercato. Son nom circulait avec insistance du côté du club turc de Kocaelispor, où les discussions n'ont pour le moment pas abouti. Cependant, le marché turc reste ouvert jusqu’au 12 septembre, tout comme celui de l'Arabie Saoudite (11 septembre), de la Russie (12) ou encore de la Grèce (12). Autant de destinations qui pourraient permettre à Batubinsika de rebondir hors Hexagone.

Yvann Maçon, en quête d’un nouveau départ

Autre joueur sur la sellette, Yvann Maçon vit lui aussi une situation délicate à l'ASSE. Comme son coéquipier Batubinsika, il a été écarté du groupe pro. Un départ vers la Suisse, et plus précisément le Servette FC, a un temps été envisagé. Mais des soucis médicaux ont fait capoter l'opération. Depuis, le latéral droit a changé d’agent, et tente de relancer son départ vers un championnat encore accessible. La Suisse (9 septembre), la Belgique (8 septembre) ou encore le Qatar (16 septembre) pourraient offrir une issue.

Pierre Ekwah, entre tensions internes et convoitises

Le cas Pierre Ekwah reste sensible. En conflit avec le club, le milieu souhaite quitter le Forez. Son nom a circulé du côté de Levante (Espagne) ces dernières heures. Mais le dossier n'a pas abouti. L'ASSE s'est opposée jusqu'au bout au départ de son milieu de terrain. Reste à savoir si une destination plus exotique pourrait être envisagée...

Stassin, Davitashvili, Bouchouari toujours là

Concernant Lucas Stassin, courtisé cet été par Brentford, Rennes ou encore le Paris FC, la direction ne s’est pas montrée ouverte à un départ, sauf offre XXL. Si le club de la capitale a accéléré dans la journée d'hier, les Verts ont demandé jusqu'à 42 millions d'euros bonus compris, selon Le Parisien. De quoi refroidir les ardeurs du Paris FC et obliger Stassin à rester.

Zuriko Davitashvili, de son côté, a vu quelques clubs, notamment en Turquie, frapper à la porte. Mais, comme pour Lucas Stassin, l'AS Saint-Etienne n'avait pas pour objectif de laisser filer son attaquant. Le mercato turc sera clos le 12 septembre prochain. De quoi laisser encore du temps pour un éventuel départ ? L'ASSE aura en tout cas le dernier mot, comme pour l'ensemble de son effectif. Enfin, Benjamin Bouchouari reste un joueur surveillé. Cependant, touché au dos, sa préparation estivale n'a pas été optimale. Bientôt sur le retour, il n'a pas encore disputé la moindre minute sous le maillot stéphanois cette saison.

Un mercato encore actif à l’international

Même si la France, l’Italie, l’Angleterre, l’Allemagne et l’Espagne ont refermé le marché ce 1er septembre, plus de 30 championnats offrent encore des fenêtres de transfert :

Zone géographique Pays Fermeture Europe Pays-Bas, Belgique, Pologne, Suisse, Roumanie, Grèce, Turquie 02/09, 08/09, 08/09, 09/09, 09/09, 12/09, 12/09 Moyen-Orient Arabie Saoudite, Qatar 11/09, 16/09 Amérique latine Brésil, Mexique 03/09, 13/09 Afrique Nigeria, Ghana, Algérie 02/09, 03/09, 12/09, Europe de l'Est Ukraine, Russie, Arménie, Bulgarie 06/09, 12/09, 13/09, 13/09

Cela signifie que l’ASSE peut toujours enregistrer des départs payants ou en prêt, tout en évitant de garder des joueurs démobilisés.

Un effectif encore mouvant à l'ASSE

Si Eirik Horneland et sa direction sportive ont bouclé le recrutement (sauf joker), des ajustements de l’effectif restent possibles jusqu’à mi-septembre. La gestion des joueurs « hors groupe » reste une priorité du club. Et dans un marché mondial encore ouvert, il suffit d’un appel, d’une blessure dans un club étranger, ou d’un joueur partant de dernière minute pour que tout s’accélère. L’ASSE devra donc rester en alerte dans les prochains jours, en espérant conclure certains dossiers.