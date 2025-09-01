Le mercato ferme ses portes dans quatre heures en France. L'ASSE a encore plusieurs dossiers brûlants à gérer dans les derniers instants. Explications ci-dessous.

Une réunion mercato était en cours au Centre sportif Robert-Herbin aux alentours de 16 heures. Le dossier Lucas Stassin est notamment au centre de toutes les attentions. Alors qu'une offre de 29 millions d'euros bonus compris aurait été transmise par le Paris FC, L'Equipe précise que les montants de la proposition en question divergent selon les sources et qu'un accord n'a pas été trouvé pour le moment. De notre côté, on nous indique également qu'un départ n'est pas encore acté du tout à l'heure où l'on se parle. Les avis divergent d'ailleurs au sein du club, même si la porte s'est bel et bien entrouverte pour la première fois de l'été, ce lundi. En cas de départ, un recrutement au poste d'avant-centre ne serait pas jugé comme prioritaire pour l'heure.

Ekwah bloqué pour le moment, un milieu de terrain encore espéré ?

Dans le sens des départs, Pierre Ekwah est dans le viseur des Glasgow Ranggers mais surtout de Levante. Les Espagnols, pour qui le mercato ferme ses portes à 23h59, font le forcing ces dernières heures. Le dossier est visiblement très compliqué mais le clan Ekwah continue de pousser fort pour un départ.

En ce qui concerne les arrivées, le milieu de terrain offensif de 18 ans Modibo Sissoko (Guidars FC) était à l'essai avec la réserve sur cette fin du mois d'août. Il devrait s'engager dans le Forez selon les informations de Marc Mechenoua, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Dans le même temps, les Verts restent à la recherche d'un renfort dans l'entrejeu mais le temps presse clairement.

Les dernières heures s'annoncent donc brûlantes, avec de l'incertitude sur l'ensemble des dossiers en cours. A suivre...