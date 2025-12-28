L’OGC Nice a officialisé ce dimanche la fin de collaboration avec Franck Haise. Arrivé sur la Côte d’Azur à l’été 2024 après son passage remarqué à Lens, le technicien quitte ses fonctions d’un commun accord avec ses dirigeants. Une décision qui intervient dans un contexte sportif tendu et qui devrait ouvrir la voie au retour d’un visage bien connu des supporters stéphanois.

Après une saison 2024-2025 conclue à la quatrième place de Ligue 1, Nice espérait confirmer sur la durée. Mais l’exercice en cours a rapidement viré au cauchemar. Actuellement 13e du championnat, le Gym restait sur une série noire de neuf défaites consécutives toutes compétitions confondues, une spirale négative stoppée seulement le week-end dernier face à AS Saint-Étienne en Coupe de France (2-1). Insuffisant toutefois pour inverser la tendance.

Un départ devenu inévitable pour Franck Haise

Ces dernières semaines, Franck Haise avait lui-même laissé entendre que sa situation devenait fragile. Après la lourde défaite à Lorient (1-3), marquée par de vives tensions avec les supporters niçois, l’entraîneur avait évoqué la possibilité d’« être le fusible » et avait même proposé sa démission au président de l’époque, Fabrice Bocquet. Selon L'Equipe, refusée dans un premier temps, cette option a finalement été actée après le départ du dirigeant, remplacé par le duo Jean-Pierre Rivère - Maurice Cohen.

Dans ce contexte de réorganisation en profondeur, la direction niçoise a choisi de tourner la page Haise pour tenter de relancer un projet en perte de vitesse. Le technicien, reconnu pour la qualité de son travail à Lens, paie une dynamique collective négative et une perte de confiance généralisée autour de l’équipe.

Claude Puel en pole position

Pour lui succéder, Nice s’apprête à rappeler Claude Puel, un nom qui résonne forcément du côté du Forez. Ancien entraîneur de l’ASSE entre 2019 et 2021, Puel connaît bien le club azuréen pour l’avoir déjà dirigé entre 2012 et 2016. Son profil expérimenté et sa connaissance de l’environnement niçois ont visiblement pesé dans la balance.

À 63 ans, Claude Puel s’apprête donc à relever un nouveau défi dans un contexte délicat. Sa mission sera claire : stabiliser un groupe en difficulté, enrayer la chute au classement et redonner une identité à une équipe en perte de repères. Un défi important, dans un championnat où la lutte pour le maintien pourrait rapidement concerner plus de clubs que prévu.