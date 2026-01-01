Les hommes d'Eirik Horneland figurent parmi les plus efficaces de Ligue 2 en matière de tirs cadrés. Le site officiel de la Ligue 2 BKT place le club stéphanois dans le haut du classement, au cœur d’un indicateur révélateur des dynamiques offensives du championnat.

La donnée est simple, mais elle éclaire une réalité souvent plus nuancée que les seuls buts inscrits. Selon le site officiel de la Ligue 2, l’AS Saint-Étienne affiche un taux de 39 % de tirs cadrés depuis le début de la saison. Ce chiffre place les Verts à la troisième position du classement, à égalité avec Laval, derrière Dunkerque et Amiens. Dans un championnat réputé pour son intensité et ses marges réduites, cette statistique traduit une capacité à atteindre régulièrement le cadre, sans pour autant garantir une efficacité maximale devant le but.

Elle situe néanmoins l’ASSE dans un groupe restreint d’équipes capables de se créer des situations franches avec une certaine constance, malgré le ressenti des supporters à l'issue des rencontres. En effet, combien de matchs se sont terminés avec un goût d'inachevé offensif et la sensation d'avoir vendangé et raté des points au classement ? Certainement trop...

Une lecture offensive qui "innocente" Horneland

Ce classement met en perspective une saison stéphanoise parfois jugée à travers le prisme des résultats bruts. Le pourcentage de tirs cadrés traduit une intention offensive claire et une qualité de préparation des frappes, même lorsque la finition ne suit pas toujours. À 39 %, l’ASSE se situe au-dessus de plusieurs concurrents directs pour les premières places ou le maintien, ce qui interroge sur l’écart entre le contenu des matchs et leur issue.

Cette donnée confirme aussi un choix de jeu orienté vers des positions de frappe relativement propres, avec un volume de tirs plus mesuré que certaines équipes mais une sélection plus rigoureuse. Le contraste avec Dunkerque, leader de ce classement à 42 %, ou Amiens à 41 %, souligne toutefois une marge de progression, notamment dans la variété des situations créées et la capacité à convertir les temps forts en buts décisifs.

Un indicateur utile dans la course aux objectifs de fin de saison

À ce stade de la saison, ce type de statistique prend une valeur particulière. Elle ne préjuge pas du classement final, mais elle renseigne sur la solidité d’un projet de jeu et sur la possibilité d’une amélioration tangible des résultats sans bouleversement structurel. Pour l’AS Saint-Étienne, figurer dans le top 3 des équipes les plus précises dans leurs tirs constitue un signal encourageant, à condition que cette précision s’accompagne d’une meilleure efficacité dans les surfaces adverses.

Le classement publié par la Ligue 2 rappelle que la performance offensive ne se résume pas au nombre de buts, mais repose aussi sur la capacité à mettre le gardien adverse à contribution. Dans une fin de championnat où chaque point comptera, cette base statistique pourrait devenir un levier, à condition que le contenu observé se traduise plus régulièrement au tableau d’affichage. Et ça, Horneland n'y peut rien, seuls les joueurs ont la clé...