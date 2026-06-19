Déjà sur le dossier cet hiver, l’ASSE aurait réactivé la piste Sohaib Naïr pour son mercato estival. Le défenseur de l’En-Avant plaît aux Verts. Portrait du défenseur central du club breton.

À la recherche de renforts pour consolider son arrière-garde dans ce mercato, l'AS Saint-Étienne scrute avec attention le marché de la Ligue 2. Parmi les profils ciblés, le nom de Sohaib Naïr a été évoqué ce vendredi. Si sa solidité statistique n’est plus à prouver, le parcours de ce robuste défenseur central d'1m86 est celui d'un homme de devoir, façonné par le football francilien avant de s'imposer patiemment dans le paysage professionnel.

L'Île-de-France et Toulouse pour apprentissage

Né à Saint-Denis le 23 avril 2002, ce joueur droitier fait ses premiers pas au Cosmos Saint-Denis, club de sa ville natale. Très vite, ses qualités sautent aux yeux et il intègre les équipes de jeunes du Red Star entre 2015 et 2017. Fidèle à la tradition des talents de la région parisienne, il peaufine sa formation par des passages d'un an à la Jeunesse d’Aubervilliers puis au FC Montfermeil.

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À l’âge de 17 ans, le grand saut vers le monde professionnel se précise lorsqu'il rejoint le centre de formation du Toulouse FC. C’est là qu’il découvre le niveau senior, effectuant ses premières apparitions en National 3 lors de la saison 2019-2020, avant de s'installer la saison suivante en U19 Nationaux, puis d'enchaîner 11 matchs (dont 8 titularisations) avec la réserve des Violets en 2021-2022.

L’éclosion patiente à Guingamp

À l'été 2022, Naïr décide de donner une nouvelle trajectoire à sa carrière lors du mercato estival en signant à l'En Avant Guingamp. Dans les Côtes-d’Armor, sa polyvalence séduit : s'il dépanne à trois reprises au milieu de terrain, c'est bien dans l’axe de la défense qu'il devient un patron en National 2 (22 matchs, 21 titularisations). Ses efforts sont récompensés à l’été 2023 par la signature de son premier contrat professionnel.

Bien qu’il passe la saison 2023-2024 dans l’attente de ses débuts avec les A, il sera notamment un match sur le banc du groupe pro sans entrer en jeu, il maintient un rythme d'enfer avec la réserve (15 titularisations en 15 matchs), portant le brassard de capitaine à 11 reprises. Le déclic intervient finalement le 23 août 2024, date de sa grande première en Ligue 2. Naïr ne quittera plus vraiment le onze de l’EAG, totalisant 27 matchs (25 titularisations) et disputant même le play-off face à Dunkerque.

Aux portes de l'Algérie et dans le viseur de l'ASSE pour le mercato

Malgré une saison 2025-2026 perturbée par les pépins physiques, une grosse déchirure des ligaments de la cheville qui l'a privé du début de saison. De retour fin novembre, lors de la quinzième journée, il a manqué match aller face aux Verts dans le Chaudron. Puis une alerte à la cuisse en février, l’a privé du retour face à l’ASSE. Malgré seize journées manquées pour blessure au total, Naïr est resté une valeur sûre à Guingamp avec 18 matchs de Ligue 2 au compteur.

Cette montée en puissance n'a pas échappé à l'ASSE, qui le convoitait déjà lors du mercato d'Hiver. Le défenseur a aussi tapé dans l'oeil du sélectionneur de l'Algérie, Vladimir Petković. Déjà appelé en mars 2025, le Guingampais a de nouveau été convoqué avec les Fennecs en mars dernier pour les confrontations face à l'Uruguay et au Guatemala. Malheureusement, il n’a toujour pas connu sa première cape international.

Mercato : L'ASSE négocie l'arrivée d'un nouveau défenseur central

Courtisé, mature et doté d'une marge de progression importante, Sohaib Naïr a tout d'une excellente pioche pour les Verts. Reste à savoir si les dirigeants stéphanois parviendront à boucler ce dossier prometteur.