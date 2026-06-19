Comme tous les clubs professionnels, l'ASSE informe chaque année plusieurs jeunes de son centre de formation qu'ils ne seront pas retenus. Les trajectoires sont ensuite bien différentes pour chacun, entre fins de parcours et rebonds express dans d'autres projets. L'un d'entre eux vient d'ailleurs de trouver un nouveau challenge.

Une immense majorité des jeunes non conservés par l'ASSE peine pour le moment à retrouver une nouvelle équipe. Pour rappel, ils étaient 19 à ne pas avoir été prolongés à l'issue de la saison 2025-2026 : Milan Dubien, Hugo Reynoudt, Lounes El Omari, Antoine Foray, Ilyes Mansouri, Sacha Nedic, Ismaël Verhoeven, Loevan Charros, Daniel Epanya, Noham Aini, Rayan Aït Amer, Maxence Tatuszka, Samy Achour, Yanis Mimoun, Ewan Hornech, Noa Delacroix, Jules Mouton, Elysée Ntambu, Karim Cissé.

Yanis Mimoun de retour en région parisienne

Débarqué dans le Forez en juillet 2021 alors qu'il évoluait au sein des équipes de la préformation du Racing Club Joinville, Yanis Mimoun a depuis gravi les échelons en Vert. Le milieu de terrain a rapidement séduit dès les U17 Nationaux. Son petit gabarit et son profil technique ont impressionné. La suite a été légèrement moins flamboyante pour le joueur né en 2006. Yanis Mimoun a toutefois maintenu un niveau d'exigence qui lui a permis d'aller jusqu'à prendre du temps de jeu en réserve et de signer un contrat stagiaire professionnel d'une durée de deux saisons.

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Mais l'aventure s'est malheureusement pour lui arrêtée cet été. L'international algérien avec les équipes de jeunes n'a pas été retenu par les Verts. La marche avec la Ligue 2 a été jugée trop importante. Cette désillusion ne signifie pas pour autant la fin du rêve pour Yanis Mimoun. Le milieu de terrain a rapidement rebondi. En effet, il va s'engager avec l'Union sportive Lusitanos Saint-Maur selon les informations de National Foot. Bonne chance à Yanis dans son nouveau challenge en National 1 (nouvelle appellation de la quatrième division française depuis la réforme) !

Crédit photo : asse.fr