Le mercato est terminé en France depuis le lundi 1er septembre à 20h. Plusieurs joueurs étaient toutefois susceptibles de quitter le club même après la clôture du marché dans l'hexagone. C'est le cas de Batubinsika, Maçon ou encore Bouchouari. Le milieu de terrain marocain a bien quitté les Verts pour Trabzonspor la semaine dernière mais d'autres éléments restent toujours au club.

Il y a trois jours, Benjamin Bouchouari rejoignait officiellement le club turc de Trabzonspor, qui le convoitait de longue date. Un transfert estimé à 5 millions d'euros bonus compris, rendu possible grâce au fait que le mercato turc prenne fin le 12 septembre. D'autres marchés sont également ouverts, c'était notamment le cas de la Belgique jusqu'à hier.

L'étau se resserre pour Maçon, Batubinsika ou encore Old

Depuis de longues semaines, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika se cherchent une porte de sortie. Le premier cité a échoué sa visite médicale au Servette FC en juillet et n'a depuis pas retrouvé un projet prêt à l'accueillir, malgré des contacts en Grèce ainsi qu'un changement d'agence (Wasserman -> DWMA). Il a d'ailleurs réintégré l'entraînement collectif aux côtés du groupe d'Eirik Horneland ces derniers jours. Pour Batubinsika, la piste Kocaelispor aurait pu aboutir. Le défenseur central était d'accord avec l'écurie de SüperLig, qui a finalement bénéficié du prêt de Smolcic (Francfort).

Pour Yvann Maçon comme pour Dylan Batubinsika, l'option d'un départ en Turquie, voire même en Arabie Saoudite où le mercato se termine le 11 septembre, reste techniquement possible. Les deux joueurs ne prendront cependant pas la direction de la Belgique. Le marché belge a en effet fermé ses portes hier. Ben Old, courtisé par Charleroi en août, n'évoluera pas non plus en Jupiler Pro League. L'ASSE envisageait sérieusement un prêt dans un club n'évoluant pas en Ligue 2 pour son ailier néo-zélandais, qui devrait donc finalement rester dans le Forez.