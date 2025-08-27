Alors qu'il reste seulement six jours de mercato, certains joueurs doivent s'activer afin de trouver une porte de sortie d'ici la clôture. À l'ASSE, c'est le cas de Dylan Batubinsika, en discussions avec Kocaelispor (Turquie), mais également d'Yvann Maçon. Le latéral droit a d'ailleurs pris une décision radicale.

Mis à l'écart du groupe professionnel depuis plusieurs semaines désormais, Maçon n'entre plus du tout dans les plans du club. L'ancien dunkerquois a longtemps suivi un programme individualisé. Il était toutefois de retour à l'entraînement hier à l'Etrat, mais avec le groupe réserve selon les informations d'EVECT.

Maçon décide de changer d'agence

Yvann Maçon vit une période compliquée de sa carrière de footballeur. L'ancien international Espoirs français ne peut plus s'entraîner avec ses coéquipiers et n'attire pas les foules sur le mercato. Depuis fin juillet, beaucoup de clubs ont en effet été freinés par sa visite médicale ratée au Sevette FC.

Mais une chose est sûre : Yvann Maçon doit absolument quitter le Forez s'il veut éviter une saison blanche au niveau professionnel. Afin d'accélérer les choses, le latéral droit a pris la décision de changer d'agence. Auparavant représenté par Wasserman, il a préféré quitter la boîte d'agents qui gère également les intérêts de l'attaquant stéphanois Irvin Cardona. Et ce alors même que l'agence lui avait trouvé une piste en Grèce ces derniers jours (AEK Athènes). Maçon est désormais sous contrat avec Deal With My Agent (DWMA), structure qui compte dans ses rangs Dennis Appiah et Gautier Larsonneur, mais aussi des anciens Verts comme Mahdi Camara (Rennes), Wesley Fofana (Chelsea) et Léo Pétrot (Elche).

Ce changement d'agence est stratégique pour Maçon. Alors que sa situation mercato n'évolue pas concrètement depuis l'épisode du Servette FC, le défenseur stéphanois tente le tout pour le tout. Qui dit nouvelle agence dit nouveau réseau à exploiter afin de trouver un point de chute. En espérant pour lui que ce choix s'avère payant.