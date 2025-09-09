Samedi soir (20h), l’AS Saint-Étienne se déplace au stade Gabriel-Montpied pour y affronter Clermont Foot. Une affiche qui s’annonce engagée et disputée. Pour complexifier la préparation de la rencontre côté auvergnat, le CF63 vient de perdre un élément de son secteur défensif.

Alors que le marché des transferts a fermé ses portes en France le 1er septembre, certains championnats étrangers restent ouverts. Une opportunité dont Clermont a profité pour trouver une porte de sortie à Andy Pelmard. Le défenseur central de 25 ans a été prêté avec option d’achat au Jagiellonia Bialystok, actuel pensionnaire de l’élite polonaise.

Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien Niçois n’a jamais vraiment réussi à s’imposer sous les couleurs auvergnates. La saison dernière, ses prêts successifs à Lecce (Serie A) et Las Palmas (Liga) avaient tourné court, avec seulement huit apparitions en match officiel. De retour cet été à Clermont, il avait pourtant participé à trois journées de Ligue 2 face à Dunkerque, Grenoble et Laval. Mais son aventure dans l’Hexagone s’interrompt déjà, cette fois pour une saison en Pologne.

Un néo-international malgache en quête de stabilité

Si Andy Pelmard peine à trouver sa place en club, désireux de rester dans l'élite d'un championnat, il vit en revanche un tournant dans sa carrière internationale. Appelé pour la première fois par le sélectionneur de Madagascar, Corentin Martins, le défenseur a fait ses débuts jeudi dernier lors de la victoire 3-0 contre la Centrafrique. Entré en jeu à la 84e minute, il espère désormais confirmer face au Tchad ce lundi dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Cette sélection vient récompenser un joueur qui n’a jamais cessé de chercher un point de chute stable. Pour Clermont, il s’agit aussi d’un moyen de libérer une place dans son effectif, tout en espérant que le prêt en Pologne permette à Pelmard de relancer sa carrière.

Clermont diminué avant le choc face à l’ASSE

Reste que ce départ n’arrange pas les affaires de Clermont Foot, toujours en quête de régularité en ce début de saison. Privés d’un élément défensif qui a enchaîné les titularisations depuis la reprise, les Auvergnats devront composer autrement samedi soir face aux Verts. Une tâche d’autant plus compliquée que Saint-Étienne, leader invaincu, avance avec un effectif renforcé et une confiance (presque) totale.

Le derby auvergnat-rhônalpin s’annonce donc délicat pour le CF63, qui devra rapidement trouver la bonne formule défensive sans Pelmard. De son côté, l’ASSE cherchera à confirmer son excellent début de saison et à maintenir son rythme de prétendant à la montée.