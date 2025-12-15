Cet été, l’ASSE a levé l’option d’achat de Pierre Ekwah. Le milieu qui appartenait à Sunderland n’a depuis pas voulu revenir à l’entraînement avec les Verts. À l’approche d’une nouvelle fenêtre de transferts, plusieurs clubs pensent à lui et aimeraient le récupérer.

Depuis cet été, le dossier Pierre Ekwah a fait couler beaucoup d’encre dans le Forez. Malgré la relégation en Ligue 2, l’ASSE a décidé de lever l’option d’achat du joueur appartenant à Sunderland. Le milieu n’a jamais voulu revenir à l’Étrat.

Le dossier aurait pu prendre fin lors du mercato d’été ou quelques clubs ont manifesté un intérêt auprès du club ligérien qui n’a pas cédé son milieu de terrain. Plusieurs sources ont aussi affirmé depuis quelques mois que Pierre Ekwah avait unilatéralement rompu son contrat. Ce que l’ASSE a rapidement démenti.

Le conflit entre le joueur formé à Nantes et le club stéphanois est parti pour durer. Pierre Ekwah et son entourage pourraient s’appuyer sur l’affaire Lassana Diarra pour obtenir gain de cause face à l’ASSE.

Trois clubs sur Pierre Ekwah (ASSE)

Le milieu de terrain, qui refuse son transfert définitif acté par l’ASSE après la relégation en Ligue 2, a rompu unilatéralement son contrat, ce que le club conteste fermement. L'affaire est désormais entre les mains des Prud’hommes, avec une audience reportée au premier trimestre 2026.

En attendant une issue judiciaire, Ekwah s’entraîne individuellement pour rester en forme. Malgré cette incertitude, plusieurs clubs sont à l’affût : l’Udinese, les Glasgow Rangers, et un club mystère. À 23 ans, l’ex-international U20 reste un joueur à fort potentiel, mais tout club intéressé devra assumer le risque juridique que représente ce litige non résolu avec l’ASSE. En cas de jugement défavorable, des compensations pourraient être exigées. L’ASSE, de son côté, entend aller jusqu’au bout pour faire valoir ses droits.

Affaire à suivre de très près cet hiver.

Source : Foot Mercato